Con “D’Mente”, Ari Telch revela su batalla contra la bipolaridad

El divertido soliloquio es escrito y dirigido por el actor, quien reconoce que por este trastorno ha muerto tres veces

A partir del 19 de febrero, todos los lunes, Teatro Milán

Arturo Arellano

Ari Telch regresa a la escena teatral con una puesta en escena sin precedentes, un soliloquio escrito, dirigido y protagonizado por él mismo en complicidad con el dramaturgo Alfonso Cárcamo. El monólogo lleva por nombre “D’Mente” y en él plasma mucho de lo que ha sido su batalla contra el trastorno de bipolaridad, la cual manifiesta en este caso a través del teatro. No obstante la obra no es sólo en ese tenor, pues abordan otras de las principales enfermedades mentales, con herramientas como el Stand Up, humor negro, comedia física y otras.

La obra se estrena el próximo 19 de febrero en el Teatro Milán, donde ofrecerán únicamente una temporada de 10 funciones y de la cual tanto Ari Telch, como Cárcamo hablaron al respecto, el primero describió la obra como un “juego artístico mixto alrededor de las enfermedades mentales, nos valemos del teatro, del Stand Up, comedia física, soliloquio”, a lo que Alfonso Cárcamo agregó: “estoy orgulloso de llegar a buen puerto con este trabajo, porque durante el proceso de investigación sobre enfermedades mentales, mitos y tabúes, me di cuenta de que yo mismo era de esas personas que escuchaban psiquiatras y me asumía en un cuarto con camisa de fuerza y adormecido con medicamentos, pero esa no es la verdad. Fue un proceso difícil porque estaba en depresión, así que aprendí a entender el comportamiento y conocer el cerebro para ver cómo funciona químicamente y ha sido toda una revelación, parte de la cual aquí se plasma”.

Explica que “es una gran parodia de nuestro cerebro, porque todos estamos locos de alguna forma u otra y hay un médico para todo eso”.

Asumiendo lo anterior, Ari Telch, dijo que “fue un placer encontrar un cómplice, porque lo necesitaba para escribir. Yo tenía borradores y la primera vez que hice contacto con él fue grandioso, nos fuimos caminando a ver a un médico psiquiatra muy cerca de mi casa, empezó a hacer las preguntas y vimos lo importante que es hablar de este tema, porque estamos muy mal informados y debemos ver qué pasa con nosotros, los psiquiatras son especialistas en decodificar la química de tu cerebro, te dicen cómo las hormonas y otras cosas afectan tu comportamiento y te ayudan”.

Recuerda de su proceso como enfermo de trastorno bipolar que “el alcohol era mi medicamento equivocado. Ser alcohólico es ser enfermo mental también. Viví mi depresión con alcohol, uno bebe para apalear los síntomas y en el bipolar es terrible”.

La puesta en escena se estrena este 19 de febrero en el Teatro Milán, donde se presentará todos los lunes por 10 semanas a las 20:45 horas.