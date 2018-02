“Les Misérables”, el musical de musicales, listo para estrenarse el 22 de marzo

Un total de 40 artistas en escena, provenientes de España, Brasil, Argentina, Reino Unido y México recrearán la historia de este gran montaje que se presentará en el Teatro Telcel de la Ciudad de México

Asael Grande

Centenares de personas trabajan en múltiples áreas para tener todo listo para la gran noche del estreno de “Les Misérables”, en el Teatro Telcel, el próximo 22 de marzo. Como si se tratara de un gran y hermoso rompecabezas, que tomará su forma final en breve, “Les Misérables”, el musical de musicales, como se le conoce en los ámbitos teatrales, se construye a todo vapor, sin que ello impida que se trate de una labor minuciosa, detallada y cuidadosa, para tener todo listo para la gran noche de estreno.

Las dimensiones enormes de este espectáculo han obligado a diversificar los lugares de ensayo y montaje, así, mientras que en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano se desarrollan los ensayos de los 40 actores que integran el elenco, en el Teatro Telcel se trabaja intensamente en el montaje de la compleja producción física.

Tres son las áreas centrales en las que se trabaja en la parte artística: el montaje de todas las escenas, que se realiza en el salón central de ensayos, donde cada día (seis de cada semana), de las 11:00 a 19:00 horas, actores, directivos, y personal de apoyo, se entregan a profundidad para bordar cada escena de esta puesta en escena, basada en la inmortal obra de Víctor Hugo.

La dirección de escena está a cargo de Corey Agnew, quien cuida cada instante del montaje, para que la historia llegue al público perfectamente. Su contraparte musical es Graham Hurman, quien es el responsable de la emisión perfecta de cada una de las notas que integran esta puesta en escena. El montaje vocal sucede en el salón que ex profeso se ha acondicionado para ello en las instalaciones del COM. Contiguo al salón de música, se ha instalado el taller de vestuario para adecuar cada una de las 3 mil piezas que lo componen, a cada integrante de esta compañía mexicana: “el reto es que el vestuario de “Les Misérables” tiene que ser idéntico al que se monta en otros países, se reproduce en el mundo exactamente igual, no se puede alterar nada, el equipo es muy grande, hay un supervisor de vestuario internacional, Jude Loxely, el vestuario se tiene que adaptar a los nuevos actores, lo que se puede reparar, se repara, lo que no, se tiene que hacer de nuevo, y todo se hace ya con sastres mexicanos, otros tienen patrones muy especiales, es un trabajo de mucha logística, de mucha organización, son muchos personajes, muchos asistentes de vestuario, son como 3 mil piezas de vestuario en este musical”, dijo Estela Fagoaga, diseñadora de vestuario de “Les Misérables”, en México.

“Les Misérables” cuenta en su reparto con los actores Daniel Diges, Nando Pradho, Michelle Rodríguez, Morena Valdés, Clara Verdier, Agustín Argüello, Daiana Liparoti y Andrés Elvira.