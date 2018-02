El magistral Ballet Bolshoi regresa a México con “El Lago de los Cisnes”

Los rusos ofrecerán funciones en el teatro del Parque Interlomas (15 y 16 de febrero) y en Centro Cultural Teatro 1 (17 y 18 de febrero)

Arturo Arellano

Con toda la tradición dancística de Rusia, arribará a nuestro país el Ballet Bolshoi, que tendrá una gira de seis semanas con “El Lago de los Cisnes” del que ofrecerán funciones en el interior de la República Mexicana y por supuesto en la Ciudad de México, donde se presentarán 15 y 16 de febrero en el Teatro del Parque Interlomas y posteriormente 17 y 18 del mismo mes en el Centro Cultural Teatro 1.

En conferencia de prensa, la representante del Ballet en México, Emilia Kovac, en compañía de dos de los bailarines principales, Yana Shtanhei e Egor Azarkevich, señalaron que: “Realizaremos una gira de seis semanas por México, visitando varios estados y por supuesto la capital. Esta es la segunda visita de Ballet Bolshoi a México, les encantó el país, su gente tan cálida. Tenemos fe de que todo va a salir muy bien. En el caso de los bailarines principales es su primera vez en este país, por lo que están complacidos y emocionados por dejar lo mejor de su talento en esta tierra”.

Añade que su interés por traer obras no tan conocidas con el ballet ruso, además de “El Cascanueces” y “El Lago de los Cisnes”, es alto, sin embargo, “el público mexicano gusta de ver lo conocido, ya hemos tratado en otras ocasiones de traer obras no tan famosas, presentamos ‘Romeo y Julieta’, con una gran publicidad y producción, la obra fue maravillosa pero faltó público. Lo mismo hemos traído las galas de ballet ruso y creímos que otros títulos podían funcionar, pero la gente no acude, quizá por miedo, porque creen que no les va a gustar o que no tienen calidad, pero sí la tienen. Entonces mientras eso suceda seguiremos trayendo las obras más conocidas para no quemarnos”.

En tanto en el tema de la producción que se presentará en esta ocasión celebra que “cuando se habla de ‘El Lago de los Cisnes’ se habla de un alto nivel profesional, de hecho cuando los empresarios van a apoyar a una compañía, la pregunta es si dentro de su repertorio está ‘El Lago de los Cisnes’ porque es una de las coreografías más completas y de mayor exigencia entre los bailarines”. A lo que añade que “cada compañía y producción es diferente, aquí es una producción muy grande, traemos más de una y media tonelada de escenografía vestuarios y accesorios, es espectacular. Al público le gusta asistir porque aparte de la coreografía traemos una producción atractiva, cada vez hay diferentes escenarios, paisaje, vestuario y todo enmarcando el talento de los bailarines”.

Así, el Ballet Bolshoi de Rusia se presentará en diferentes sedes de la República Mexicana con su espectacular montaje de “El Lago de los Cisnes”, con el que llegará los días 15 y 16 de febrero en el Teatro del Parque Interlomas y posteriormente, los 17 y 18 del mismo mes en el Centro Cultural Teatro 1.

El Bolshoi Ballet de Bielorrusia forma parte del Teatro Nacional Bolshoi de Opera y Ballet de la República de Bielorrusia, fundado en 1933. Ahora es un símbolo del arte bielorruso y un centro de cultura nacional. Ha renovado su repertorio de una manera significativa, presentando más de 60 estrenos a la audiencia en Bielorrusia.