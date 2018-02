José José presenta leve mejoría, pero sigue hospitalizado en Miami, revela la compositora Lolita de la Colina

La cantautora destacó el hermetismo con el que se mantiene el estado de José José, pero ella quiere informar a la gente que la mejoría de su amigo va “despacio, pero es alentadora. Afortunadamente ya probó papilla y comenzó a dar sus primeros pasos”

“Estoy en el hospital Coral Gables. Pido privacidad en este momento para mí y mi familia. Gracias a mis seguidores por sus pensamientos y oraciones”, expresa el “Príncipe de la Canción”, a través de un comunicado que difundió el nosocomio

Gloria Carpio

Luego que la compositora Lolita de la Colina revelara al programa de espectáculos “Ventaneando” que José José está hospitalizado en Miami, la familia de “El Príncipe de la Canción” decidió informar a través de un comunicado de prensa que el intérprete está internado en el Coral Glabes Hospital, un centro médico ubicado en el área metropolitana de Miami, en Florida.

“Estoy aquí en el Coral Glabes Hospital, para continuar mi tratamiento. Estoy pidiendo privacidad en este momento para mí y mi familia. Agradezco a mis fans sus pensamientos y oraciones”, cita el comunicado que difundió el departamento de relaciones públicas del nosocomio.

En entrevista para el programa de Pati Chapoy, la compositora de “Por cobardía”, Lolita de la Colina, señaló que José José amaneció con una leve mejoría, sin embargo, sigue delicado de salud. “Afortunadamente está tomando papilla vía oral, ha dado unos cuantos pasos despacio con una andadera y eso lo sé porque tenemos un amigo en común, que no se ha separado ni un momento de José José y que es quien nos ha unido, pero aclaro que él es mi única fuente porque no tengo ninguna conexión con la familia de José José y me refiero a ambas familias, la de Miami (Sara Salazar y Sarita) y la de México (Marysol y José Joel Sosa)”.

Lolita de la Colina dijo que decidió hablar, ya que hay mucho hermetismo sobre el estado de salud de José José, quien pesa 45 kilos. “Ya no es ‘El Príncipe de la Canción’ es ‘El Rey de la Canción’ porque ha demostrado gran fortaleza, gracias a este primer paso que ha dado de comer papilla y empezar a caminar despacito, lo cual es muy alentador”.

La compositora, a quien José José le grabó varios éxitos como “Te amo y no te amo”, dijo que cada tres horas está en comunicación con su amigo que cuida de José José, pero que no por ello quiere robar cámara, “lo que quiero es informar a la gente que se preocupa por José José de todos los países donde él es conocido, que su mejoría es leve, pero alentadora”.

Asimismo, aclaró que no conoce quién se está haciendo cargo de los gastos de José José sobre su estado de salud. “Mi único deber como mexicana y como amiga de José José es dar a conocer esta buena noticia, que está comiendo y empezando a caminar, no sé cuánto tiempo esté en el hospital y me van a estar informando sobre su estado de salud hasta que pueda ir a verlo”, concluyó.

CIRUJANO COMFIRMA QUE JOSÉ JOSÉ VIAJÓ SIN SU AUTORIZACIÓN

Carlos Chan, el cirujano que operó a José José del tumor de páncreas que le fue detectado en marzo de 2017, reveló una serie de detalles sobre la salud del cantante, entre ellos, confirmó que fue curado del cáncer que padecía y que este viajó a Miami sin su autorización.

“Empezó un período de radio y quimioterapia de muchos meses donde estuvo muy entusiasta para llegar a una operación que se dio en noviembre y con muy buen resultado. Se quitó todo el tumor, con todo ese segmentito de la vena que estaba tomado, pero tuvo una buena respuesta… De ahí su evolución ha sido lenta, pero progresiva y él de por sí venía con una pérdida de peso grande. Luego se recuperó de un episodio de neumonía y el lunes (5 de febrero) él estuvo en su casa con una sonda de alimentación que se le colocó en el estómago y calculé que en dos meses estaría mucho mejor”, dijo el especialista a las cámaras del programa “Ventaneando”.

Sobre el repentino viaje de José José a Miami, el cual provocó dudas entre la prensa y los fans del cantante sobre la recuperación del mexicano, Chan afirmó que éste viajó sin su autorización.

Él no estaba en condiciones de viajar, pero sí estaba en recuperación. Estábamos muy contentos con esto. No estaba ni siquiera delicado, estaba bien pero todavía muy débil”, agregó Carlos Chan, quien además es presidente de la Asociación Mexicana Hepato Pancreato Biliar (AMHPB).

El oncólogo afirmó que el panorama de la salud del cantante era favorable y se mostró positivo en cuanto a su recuperación.

También, puntualizó que la mejoría del cantante estaba centrada en aumentar el peso de José José, de quien reveló, pesa actualmente 45 kilos.

SUS HIJOS MARYSOL Y JOSÉ JOEL NO SABÍAN QUE SE LLEVARÍAN AL INTÉRPRETE A MIAMI

En declaraciones al mismo programa, Laura Núñez, publicista de José José, reiteró lo dicho por el doctor Carlos Chan, al afirmar que el cantante se fue a Miami “muy bien de salud” y confirmó que éste viajó sin autorización médica.

“Él se fue perfectamente de México…”El doctor Chan no autorizó y José José fue el que quiso irse”, dijo.

Por otro lado, manifestó que la partida del cantante la tomó por sorpresa.”Se lo llevaron rapidísimo, incluso Marysol y José Joel no sabían. (Los hijos del cantante)”.

FUE EN MARZO DE 2017 CUANDO SE LE DETECTÓ CÁNCER DE PÁNCREAS

En marzo de 2017, José Rómulo Sosa Ortiz, conocido artísticamente como José José, reveló a través de un video publicado en sus redes sociales que padecía cáncer de páncreas.

“El Príncipe de la Canción”, de 69 años, pesa 45 kilos. Incapaz de caminar solo.

Las alarmas sobre la salud de José José volvieron a saltar unas horas antes de su llegada a Miami, cuando la revista TVNotas publicó una fotografía del cantante saliendo del hospital, visiblemente afectado e irreconocible.

El intérprete de “Gavilán o paloma” viajó a Estados Unidos acompañado de su hija Sarita, además de un equipo médico que estuvo monitoreando su estado de salud durante el viaje.

El cantante estuvo hospitalizado en México del 11 al 31 de enero.

Otra de sus hijas, Marysol Sosa, dijo en las redes sociales el día que dejó el centro médico que su padre estaba en casa “apapachado y consentido” y “mejorando día a día de la mano de Dios”.

José Rómulo Sosa Ortiz nació en Ciudad de México en 1948 en el seno de una familia de músicos.

Comenzó su carrera en la adolescencia tocando la guitarra y más adelante se unió a un trío de jazz y bossanova en el que se encargaba de cantar y tocar el bajo y contrabajo.

Pero fue su interpretación de la canción “El triste” en el II Festival de la OTI en 1970 lo que propulsó su carrera hasta convertirse en un referente de la canción romántica.

“Por el momento sólo puedo decirles que está extremadamente delgado, que es mejor que no lo vea nadie, se está alimentando con un suero, incluso está comiendo papilla, está contento, dando unos pasitos con andadera. Es preciso que no se sepa dónde está por los paparazzi”. LOLITA DE LA COLINA