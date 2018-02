Demagogia o dogmatismos no hacen buen gobierno: Meade

Encuentro con representantes aliancistas

Al reunirse con la militancia de Nueva Alianza de siete estados de la segunda circunscripción, José Antonio Meade Kuribreña, precandidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, sostuvo que demagogia, dogmatismos o recetas externas no hacen buenos gobiernos.

Durante el evento, realizado en el Centro Internacional de Negocios (Cintermex) en Monterrey, sostuvo una serie de conversatorios con representantes aliancistas de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León.

Cuestionado sobre la tecnocracia, respondió que “no hay manera de hacer un gobierno técnico sin política y no hay manera de hacer política sin técnica, no es una disyuntiva, no se es político o se es técnico, no se puede hacer un gobierno que sea insensible a lo que le preocupa a la gente”.

En este marco, enfatizó, “no se puede hacer un gobierno que aplique recetas que vienen de fuera, que apliquen recetas dogmáticas, que aplique recetas que no se den de manera dialogada, cercana y además, con profunda sensibilidad social”.

“Tampoco se puede hacer un gobierno demagógico, tampoco se puede hacer un gobierno en donde las propuestas no sean viables, en límite de lo que podemos hacer en lo social, es lo que técnicamente es viable, cada vez que hemos querido ir más lejos de lo que técnicamente se puede, el país ha pagado las consecuencias”, expuso.

Desde su óptica, atrás de un gobierno que no toma las decisiones a tiempo, que plantea políticas irresponsables, se pone en riesgo la confianza, la inversión, el empleo y la posibilidad de crecimiento en el país.

Asegura que sólo tomará partido por los mexicanos

El nuevo video del precandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade Kuribreña, destaca una carrera que ha trascendido sexenios y partidos y ratifica su identidad de ciudadano “que solo va a tomar partido por ti”.

El video que circula en redes sociales inicia con una voz en off que señala que van a contar una carrera de muchos años en 60 segundos.

Destacó que José Antonio Meade, como secretario de Relaciones Exteriores, posicionó el buen nombre de México, recorrió un millón 312 mil 613 kilómetros, equivalente a 32 vueltas al mundo para reestablecer la relación con Cuba y fortalecer lazos con América Latina y Francia. Además, replanteó la relación con Estados Unidos, facilitó el acceso a educación, salud y a tener documentos de identidad.

Apuntó que cuando fue secretario de Desarrollo Social aseguró los derechos sociales de la población más vulnerable y sacó de la pobreza extrema a dos millones de mexicanos.

Como secretario de Hacienda, Meade Kuribreña enfrentó uno de los contextos económicos más adversos del siglo. México creció por arriba de lo esperado, redujo la deuda y con ello tener más recursos para programas sociales, salud y educación.