Cofepris aprobó innovador anticoagulante

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Carlos Jiménez, nuevo presidente de la AMID

Primera Semana Latinoamericana de Innovación Biofarmacéutica

La Cofepris aprobó dos nuevos usos terapéuticos de Rivaroxabán, innovador anticoagulante que contribuirá a reducir el riesgo de tromboembolismo venoso recurrente, así como un evento vascular cerebral en pacientes con fibrilación auricular no valvular y que han sido sometidos a una intervención coronaria con colocación de stent. Los dos nuevos usos del medicamento incrementarán la posibilidad de brindar una terapia a los pacientes susceptibles a manifestar estas complicaciones con un riesgo controlado de hemorragia, similar a los tratamientos actualmente utilizados, informa la Dra. Sandra Quintana, responsable de Medical Affairs, de la División Pharmaceuticals de Bayer de México. La aprobación de Cofepris se sustenta en dos estudios: Einstein Choice y Pioneer Af-pci presentados en los congresos del American College of Cardiology en 2017 y de la American Heart Association en 2016. El Dr. Alfredo Cabrera Rayo, médico internista adscrito al Hospital Regional “1º de Octubre” del ISSSTE, explica que actualmente los pacientes que han tenido tromboembolismo venoso por lo general se tratan con un anticoagulante durante tres, seis o doce meses después de la complicación. Sin embargo, al suspender el tratamiento anticoagulante algunos pacientes pueden tener regresión del padecimiento y se sugería la administración de ácido acetilsalicílico para evitar el riesgo. Sin embargo, el estudio demostró que en pacientes con tromboembolismo venoso (condición que abarca la embolia pulmonar y trombosis venosa profunda) que ya han completado 6 o 12 meses de tratamiento anticoagulante. La terapia extendida con Rivaroxabán redujo significativamente el riesgo de recurrencia de eventos tromboembólicos venosos en un 74% y 66% Rivaroxabán es el anticoagulante oral no antagonista de la vitamina K (NOAC) más prescrito en el mundo. Ya está disponible en el sector salud.

*****

Carlos Jiménez tomó protesta como nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID) para el periodo 2018-2020. En el acto estuvieron presentes Julio Sánchez y Tépoz, Comisionado de la Cofepris; diputada. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, secretaría de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Héctor Hernández Rodríguez, director general de Industrias Ligeras de la Secretaría de Economía, Jesús Arriaga, director de prestaciones médicas del IMSS, así como los miembros de las 32 empresas asociadas a la AMID. Jiménez tendrá la responsabilidad de impulsar acciones que contribuyan a que un mayor número de mexicanos tenga acceso a dispositivos médicos innovadores para contar con diagnósticos más oportunos y tratamientos de mayor calidad. El funcionario cuenta con una larga trayectoria dentro del sector. Desde 2008 es director general de B. Braun Aesculap, periodo en el que se ha enfocado tanto en marketing y venta como en manufactura, operaciones, finanzas y la administración. Además, desde 2010 forma parte del Consejo del Patronato de la Industria Alemana para la Cultura, donde tiene el cargo de vicepresidente. México es el proveedor de dispositivos médicos más importante de Estados Unidos, el octavo exportador en el mundo y el principal en Latinoamérica, lo que contribuye a que dicha industria genere el 0.13% del PIB total nacional. La industria de dispositivos médicos genera 136,321 empleos.

*****

Del 6 al 8 de febrero se llevará a cabo en el centro Banamex la primera semana latinoamericana de Innovación Biofarmacéutica de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIF). En la misma, por medio de conferencias y análisis participarán más de 60 expertos en la materia, entre los que destacan José Narro, secretario de Salud, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Francesca Colombo, responsable de la División de Salud de la OCDE y Julio Sánchez y Topáz comisionado nacional de la Cofepris. El evento será un referente entre otros conceptos para conocer la información más actual relacionada con el impacto de la salud como detonador de productividad y competitividad.

elros05.2000@gmail.com