Por unanimidad, aprueba Cabildo de Metepec Código de Ética Municipal

Anteponen ética por encima de cualquier interés

Metepec, Estado de México.- Integrantes del Cabildo aprobaron por unanimidad de votos la propuesta del alcalde David López Cárdenas, para preservar el Código de Ética de los Servidores Públicos del municipio, el cual opera desde el inicio de la presente administración.

Dicho documento contempla reglas de identidad para el ejercicio de su empleo, cargo o comisión y se complementa con los Lineamientos Generales para propiciar su integridad a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses Municipales.

Luego de que en el 2016 se publicara el Código de Ética en la Gaceta Municipal y se instalara el Comité de Ética Pública del Ayuntamiento de Metepec, este año el documento se homologa como resultado del convenio de colaboración para la implementación de acciones específicas en materia de ética, prevención y combate a la corrupción, celebrada por el poder ejecutivo del gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de la Contraloría y el ayuntamiento.

El Código de Ética de la administración pública municipal está integrado por los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, integridad, rendición de cuentas, equidad, transparencia, economía, eficacia, disciplina y competencia por mérito, que aplican a todos los servidores públicos en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

La disposición, ahora está armonizada de acuerdo al Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado de México, así como con los principios y valores de observancia general homologados con la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios, así como la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y municipios.

Considera igualmente los valores que deberán anteponer en el desempeño, tales como: interés público, respeto, igualdad y no discriminación, igualdad de género, entorno cultural y ecológico; así como las reglas de integridad para el ejercicio del servicio público que se componen por actuación, información, contrataciones, licencias, permisos y concesiones, programas gubernamentales, trámites y servicios, recursos humanos, manejo de recursos y administración de bienes muebles e inmuebles, procesos de evaluación, entre otros, caso contrario, los servidores que no acaten el Código no han sido ni serán parte de la administración pública municipal.