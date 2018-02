Cordero pide esperar a la campaña, antes que descartar a Meade Kuribreña

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Inmersos en la dinámica informativa de la precampaña electoral los reporteros de la “fuente” del Senado le preguntaron ayer al presidente de la Cámara, al panista Ernesto Cordero, si se debería hacer caso a Ricardo Anaya, quién advierte que, ante el supuesto lejano tercer lugar de José Antonio Meade, la contienda se decidirá entre AMLO y él.

La respuesta fue directa y clara:

“No, yo creo que todavía falta mucha agua por correr abajo del puente.

“Falta la incorporación de los candidatos independientes en la boleta, que yo creo que van a ajustar las cosas como se están viviendo en este momento.

“Yo creo que falta mucha agua por correr abajo del puente y yo creo que nada está decidido y todo puede pasar.

“Meade sí puede repuntar… todavía ni siquiera arranca la campaña, yo creo que todos tienen posibilidades”, precisó.

Eso mismo respondió hace unos días el propio y reticente Andrés Manuel López Obrador quien, en un momento de humildad, pidió a otros periodistas, los que siguen sus pasos, no descartar a Meade ni sobrevalorar a Anaya.

De igual forma Cordero pidió a los periodistas no sobredesestimar el valor del empeño que realiza Margarita Zavala como candidata independiente y calificó como un error la pretensión del senador Armando Ríos Píter y de Javier Rodríguez, El Bronco, los otros dos aspirantes independientes a la Presidencia, quienes han iniciado conversaciones para unir esfuerzos a fin de que corra un solo candidato independiente.

“Yo creo que eso no tendría ningún sentido.

“Margarita Zavala representa una agenda ideológica perfectamente definida. Ella defiende los principios y valores que debió haber defendido el Partido Acción Nacional y que tristemente pues ahora nadie defiende.

“Entonces, yo creo que Margarita Zavala tiene un espacio ideológico muy importante en la boleta y no veo que eso lo comparta con mi compañero, con mi querido Armando Ríos Píter ni tampoco con “El Bronco”.

Entonces, yo creo que no porque sean independientes y estén corriendo sin partido, quiere decir que comparten principios, manera de ver política, decisiones de política pública, yo creo que no tiene ningún sentido (buscar lo de candidato independiente único), me parece hasta un desatino que nada más por ser independientes todos corrieran juntos… Margarita está ahí, va a estar en la boleta.

“Yo creo que lo que es una muy mala idea es pretender que todos los independientes representan lo mismo. Yo creo que no, representan cosas muy, muy diferentes”.

¿Entonces Margarita debe competir sola? “Yo creo que sería lo correcto”.

AMLO no cede

Metido de lleno en su carril de intolerancia y cerrazón, Andrés Manuel López Obrador no sólo no abandonó su confrontación con los intelectuales y periodistas críticos, sino que les repitió la dosis.

En una entrevista con Carmen Jaimes retomada por su ex sitio digital SDP, el tabasqueño indicó:

“Son conservadores que se disfrazan de liberales. Entonces ya basta de simular, es (Enrique) Krauze, Denisse Dresser y otros. Están en contra nuestra, y vale más aclarar las cosas con respeto, eso es la democracia, es pluralidad, es debate. Yo no les falto al respeto, me llama Silva-Herzog Márquez oportunista, pues le contesto, le digo eres conservador con apariencia de liberal, y eso es lo que pienso que es él y que son otros. Resulta que no les gusta nada, primero porque era yo sectario, y ahora que estamos llamando a la unidad y que se están adhiriendo de otros partidos, otros dirigentes, ahora soy oportunista, me da mucha risa porque es como aquello de que si la ensartas pierdes y si no ensartas perdiste.”

Y agregó: “Hemos buscado la unidad, a veces no les gusta esto a nuestros adversarios, pues lo lamento pero son nuestras estrategias, nosotros no vamos a cambiar en nuestros principios, en nuestros ideales, yo no lucho por cargos públicos, no lucho por dinero, yo lucho por ideales, yo lucho por principios, no voy a fallarle al pueblo, no voy a traicionar al pueblo, no voy a traicionarme a mí mismo, lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad, siempre he dicho que no quiero pasar a la historia como un ambicioso vulgar, un traidorzuelo.”

Interesante. Su respuesta es lógica y normal para alguien que no estuviera como él buscando por tercera ocasión la Presidencia de la República.

Para alguien que no tuviera las simpatías ciudadanas que él genera que en no pocos casos llegan a la obnubilación, a la pérdida de la razón. Ya otros muchos periodistas han sufrido agresiones, asedios, violencia de parte de sus seguidores sólo por informar algo que no le gusta o por hacer critica.

AMLO se ubica hoy en el espacio de un crítico de sus críticos y en el derecho de calificarlos si lo califican. Es así que si Jesús Silva-Herzog Márquez afirma que AMLO ha caído en el oportunismo porque suma a cuanto ex opositor se le acerca, sin que medie la más mínima conciliación ideológica, AMLO asume el derecho de decirle que es un conservador disfrazado de liberal.

Para el tabasqueño no cuenta que lo de Silva-Herzog Márquez es el resultado de un análisis con datos comprobables de por medio. Y que lo suyo contra el intelectual es un calificativo al que además agrega el señalamiento clasista de tanto Silva-Herzog Márquez y Enrique Krauze son parte de la prensa “fifi”. AMLO considera que ambos además pertenecen a la mafia del poder –lo cual supone que escriben lo que escriben por paga-. Y concluye que todo lo que escriben Silva-Herzog Márquez, Krauze y otros críticos le dan risa. La corta entrevista es por demás importante porque lo muestra tal cual es y será si gana. Y cuál será el espacio y trato que tendrán sus críticos. El de la risa.

Termina la precampaña

El domingo termina la precampaña de los presidenciables. Todo en ella fue simulación y ejercicios de sombra que sin embargo nos mostraron la esencia, estructura intelectual, personal, política, ética y demás de cada uno.

AMLO simplemente continuó con una campaña que ha desarrollado durante los últimos 17 años. Pueblear, encabezar mítines de poca o mucha gente –de acuerdo al estado-, decir lo mismo que viene diciendo en las 2 contiendas presidenciales anteriores y, primero mostrar un aparente cambio de perfil para concluir con la recuperación de su propia estructura. Sin que nada de eso o por todo eso sea el mejor posicionado en las encuestas.

Ricardo Anaya, candidato del mazacote ideológico, de intereses, y de partidos PAN-PRD-MC entró y salió como un enigma. A lo largo de esta precampaña, de la cual se desapareció de repente durante quizá un par de semanas, y en la cual surgía sorpresivamente tocando guitarritas y organitos o hablando en Inglés y francés, centró su discurso para atacar y cuestionar al gobierno de Enrique Peña Nieto y casi nada a sus otros contendientes. ¿Alguien le habrá dicho que Peña Nieto ha sido Presidente durante ya 5 años y meses y que ya se va… que el mexiquense no es candidato de nada?

José Antonio Meade, del cual la gran mayoría de los mexicanos no sabía nada hace apenas 6 meses, pasó y salió de esta precampaña con un discurso que no gustó nada a los analistas y columnistas quienes comenzaron a hablar de que podría ser sustituido “!porque simplemente no levantó”. Sin hacer caso de eso el candidato de la alianza PRI, PVEM y Panal (que es sólo la reiteración de las anteriores elecciones), fue a casi todos los estados donde tuvo encuentros desangelados y otros interesantes y donde, desde mi muy particular punto de vista, fue el que de entre los 3 presentó mejor sus propuestas.

¿Quiero decir que va a ganar? No. Pero lo que sí digo es que José Antonio Meade es ya mucho más conocido, y que sin tener el trabajo de penetración electoral previo hecho por Anaya y AMLO, ya pinta en las encuestas. Y creo que es el que puede subir más sin tener tantos negativos como sus opositores. Ya veremos cómo sale de los debates. ¿Puede ganar? Coincido con Cordero y con AMLO. No hay que descartarlo.

Sí puede llegar a Los Pinos porque el resultado no sólo depende de las encuestas, sino de las argucias que se apliquen de los enormes recursos que tiene detrás Meade y de herramientas digitales puestas en operación que ya han mostrado su efectividad en comicios de EU y Europa.

