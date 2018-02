José Alfredo Jiménez continúa viviendo en “Un mundo raro”

Rockeros y baladistas tributan al compositor mexicano con un disco de versiones de los grandes éxitos del cantautor

Arturo Arellano

Bajo la producción de Camilo Lara, ha salido a la venta un disco tributo a José Alfredo Jiménez, en el que se incluyen muchos de sus temas emblemáticos, interpretados por exitosos artistas de la escena del rock y la balada, tal es el caso de Enrique Bunbury, Pascual Reyes, Andrés Calamaro, Carla Morrison, Lila Downs, Jarabe de Palo, entre otros, que con el apoyo y asesoría de José Alfredo Jiménez junior, lograron versiones innovadoras, con el interés de llevar estas hermosas canciones a las nuevas generaciones.

El disco ya se encuentra disponible a la venta en formato Cd/Dvd, así como en plataformas digitales, pues además de las canciones, también se ha realizado un documental sobre la realización del material y el proceso de investigación que se requirió para el mismo.

En conferencia de prensa, Camilo Lara comentó: “creo que lo más complicado de este proceso fue darle un poco la vuelta al sonido del mariachi y actualizarlo, ponerlo a la medida de acuerdo a cada cantante, hacerlo como un disco callejero, vanguardista y sin perder, ni corromper la esencia de las composiciones de José Alfredo Jiménez”.

Por su parte, Jiménez Jr. celebró que “apenas a unas horas de estar en el mercado digital, el disco se ha posicionado en el segundo lugar de ventas en Spotify, eso habla de que es un buen trabajo, que no sólo los jóvenes lo están aceptando bien, sino el público en general. Hicimos una selección de canciones bastante extensa, teníamos muchas en el abanico de este repertorio, pero al final quedaron 13 canciones en las voces de estos increíbles intérpretes, de lo que hemos recibido grandes comentarios”.

Lara añade que “sin duda José Alfredo es un personaje que forma parte de la cultura de todos los mexicanos, a algunos les hará sentir más que a otros, pero todos lo tenemos presente. En mi caso siempre me llamó la atención que José Alfredo le cantaba mucho a los no ganadores, a los que no eran populares o guapos, entonces sentía que me representaba mucho más que otro autores, lo mismo me gustaba José Alfredo que The Cure”.

Sobre los artistas que forman parte de este tributo señala que “tenemos a todos los que se pensó desde el principio, afortunadamente empezamos a hacer las llamadas para invitarlos y de todos la respuesta era ‘sí’, eso nos tiene muy contentos”.

Declara que “cada artista tenía un anécdota sobre José Alfredo Jiménez, por ejemplo Pau Donés de Jarabe de Palo, nos contaba que desde que lo invitamos al disco, no paró de escuchar a José Alfredo, que incluso cada que salía de sus terapias en su lucha contra el cáncer, lo hace cantando ‘El rey’, como una inspiración, una motivación a seguir adelante con sus tratamientos. Historias como esa puede haber miles en el mundo, porque es un compositor que ha roto fronteras.

El disco se completa con Te solté la rienda (Julieta Venegas), Ella (Enrique Bumbury), Si nos dejan (Ximena Sariñana y Jay de la Cueva), Un mundo raro (Carla Morrison), No me amenaces (Adrián Dargelus), El último trago (Andrés Calamaro), Serenata huasteca (Ricky Muñoz de Intocable), La media vuelta (David Hidalgo de Los Lobos), Amanecí entre tus brazos, (Jarabe de Palo), Que te vaya bonito (De Pedro y San Pascualito Rey), El Jinete (Celso Piña) y finalmente El rey (Beto Cuevas).