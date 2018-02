Barrales cierra al alza; Sheinbaum, a la baja

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Para garantizar reconstrucción, Mercado Guaida se queda en Magdalena Contreras

“Caballo que alcanza, gana”, reza un viejo refrán que en el caso de la candidata de la coalición “Por la CDMX al Frente”, Alejandra Barrales Magdaleno, queda a la perfección, pues ya se encuentra muy cerca de la abanderada de Morena al gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien además, va a la baja.

Ello quedó demostrado en los cierres de precampaña que encabezó la perredista el pasado sábado en: Iztacalco, Iztapalapa y la delegación Gustavo A. Madero, en los que logró reunir a poco más de cien mil asistentes que le reiteraron su apoyo a la exdirigente del PRD, quien hizo hincapié en que: “estoy aquí porque me lo he ganado, a mí no me puso el dedo nadie”, en clara y abierta referencia, ni más ni menos que al mesiánico “dedito” del dueño de Morena, que más allá de encuestas, es el que decide y “palomea” a sus candidatos.

A grado tal, que como se ha podido comprobar en diferentes mítines que ha encabezado el tabasqueño en el que se ha dado el lujo de recibir de todo, “lo que le caiga es bueno”, en cuanto a aspirantes que vienen de otros partidos, jugadores de futbol y empresarios teatrales con oficio de “streapers”, así como ex gobernadores con presuntos nexos con el narco; ex jefes de Gobierno “con bastante cola qué pisarles” como es el caso de Marcelo Ebrard y familiares de la fundadora de un partido político.

Todo un muestrario de colores y filiaciones políticas, como puede verse.

El músculo que mostró Barrales el fin de semana en los cierres de la precampaña, resultó verdaderamente impresionante. Ayer los principales sindicatos de la capital de la República, que aglutinan a siete mil integrantes, la arroparon y ella se comprometió a “darles el mejor contrato colectivo de trabajo que hayan tenido”.

La abanderada del PAN, PRD y MC, se lanzó duro contra su principal rival al señalar que Morena, ve en los trabajadores sindicalizados a “los proveedores del diezmo”.

Continuó señalando que el partido cuyo dueño es AMLO, es el peor calificado precisamente, en la Ciudad de México, entre otras razones, porque “una cosa es lo que pregonan y otra lo que hacen”.

En suma, Barrales Magdaleno puso en evidencia que detrás del “dedito” de López Obrador, lo único que priva en Morena, es la opacidad.

Municiones

*** Ahora que en la Ciudad de México se continúa con el recuento de edificios que serán demolidos porque resultaron seriamente dañados luego del sismo del pasado 19 de septiembre y que el GCDMX, ha gastado más de 200 millones de pesos en esta labor, el delegado en Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, tomó la decisión de permanecer en su cargo, con el objetivo de encabezar y garantizar los trabajos de apoyo a la población afectada, así como la reconstrucción de viviendas.

Sin duda, sabia decisión que habla de su compromiso con la población de dicha jurisdicción. Por esa razón, Mercado Guaida agradeció a su partido, el PRI, el haberlo tomado en cuenta para ocupar una candidatura de cara a las elecciones de julio próximo. “Soy una persona convencida de que la responsabilidad que me fue otorgada mediante la voluntad popular, está antes que cualquier otro proyecto”.

*** Por cierto, el gobierno capitalino informó que en colonias como la Roma, la Condesa y otras más, serán construidos once edificios y 14 locales y serán pagados por sus dueños en un plazo de 30 años.

*** Hacer realidad el derecho constitucional de sus derechohabientes a adquirir una vivienda digna y decorosa sin importar su cajón salarial, es la razón de ser del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que dirige David Penchyna Grub.

Al cierre de 2017, la colocación de financiamientos tuvo un incremento respecto a 2016 en todos los segmentos; registrándose el mayor volumen en el rango salarial de 2.6 UMAs, en el que se colocaron 130 mil 619; esto es, 4.4% más que el año anterior.

En el segmento de quienes ganan entre 2.6 y 4 UMAs, el Instituto otorgó 97 mil 650 créditos, es decir, 7% más, respecto al año anterior. El rubro que más creció fue el de 4 a 5 UMAs, que pasó de 28 mil 214, a 31 mil 663, lo que representa 12.1% de incremento. Al cumplir con la instrucción de la Política Nacional de Vivienda de la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto, el Infonavit da prioridad a los sectores de menores ingresos; por ello, desde el pasado 1 de marzo cambiaron las Reglas de Operación de los Subsidios y ahora se destinan a trabajadores que perciben entre 1 y 2.6 UMAs de tal manera que este segmento recibió el año pasado un cheque promedio de hasta 255 mil 787 pesos, mientras que en 2016 lo máximo fue de 231 mil 719 pesos, un incremento de 10.4%.

*** El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, señaló que el proceso electoral en curso no es causa, razón o pretexto para posponer los nombramientos pendientes del Sistema Nacional Anticorrupción y confió en que durante la próxima reunión de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a celebrarse en la semana que inicia, se reanude el trabajo legislativo sobre este tema.

*** Con un arraigo de más de 20 años en las filas del PRI, Gabriel Cervantes Laguna se registró ante la Comisión de Procesos Internos, como aspirante a la alcaldía de Miguel Hidalgo, en la ciudad de México.

Al inscribirse para estar en la competencia, Cervantes Laguna, destacó la fuerza del PRI en la capital del país, por lo que hay amplias posibilidades de triunfo. “Es momento que el PRI se reposicione”, enfatizó. Gabriel Cervantes cuenta con vasta trayectoria en el servicio público y dentro del Partido Revolucionario Institucional. Fue colaborador cercano de Sebastián Lerdo de Tejada (qepd) en el CEN del Revolucionario Institucional.

*** En la semana que cierra se estrenó Carlos Aguiar Retes como arzobispo primado de la CDMX y en el Editorial del Semanario “Desde la Fe”, se cuestionó muy duramente a los tres candidatos presidenciales que “Han atiborrado de dimes y diretes a los votantes, mediante una verdadera simulación electoral que defrauda el propósito de campañas cortas y ‘baratas’”. O sea, eso de la auteridad en precampañas fue pura palabrería. Entonces, ¿qué podemos esperar los electores para las campañas que iniciarán el 31 de marzo?

