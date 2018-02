Rosario Dawson, la musa del Universo MARVEL, en CONQUE 2018

Le dio vida a la sensual y letal Gail, en “Sin City”

La actriz, cantante, escritora de cómics y activista estadounidense con raíces puertorriqueñas, irlandesas y cubanas, estará presente en el Querétaro Centro de Congresos, del 4 al 6 de mayo, firmando autógrafos, conociendo a sus fans y sacándose fotografías.

La vida de Rosario Dawson dio un giro inesperado al ser descubierta a los 16 años por Larry Clark, quien le ofreció el papel de Ruby en la película “Kids”.

Después hizo a Lala Bonilla en “He Got Game”, un filme de Spike Lee.

Su conexión con el universo de los cómics se consolidó al interpretar a Gail en “Sin City”, adaptación de la novela gráfica de Frank Miller, codirigida por Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. Posteriormente participó en el rodaje de “Grindhouse”, de Tarantino, como Abernathy.

En 2007 fundó su propia productora llamada Trybe, cuya primera película fue un thriller llamado “Descent”, en el que interpreta a una víctima que sufrió abuso sexual. Con este filme, Rosario Dawson mostró a los espectadores los problemas actuales que sufren las mujeres y cómo sobrellevarlos.

Reconocida gracias a su participación en películas como “7 Almas” junto a Will Smith, “Percy Jackson: Ladron del rayo” y “Unforgettable”, Rosario Dawson ha participado como actriz de doblaje en películas animadas de DC, donde le dio voz a Wonder Woman en las películas: “Justice League Dark”, “Justice League vs Teen Titans” y “Justice League: Throne of Atlantis”. Pero ese no es el único personaje de DC al que le ha dado voz, ya que en las películas de LEGO, interpreta a Barbara Gordon, mejor conocida como Batgirl. Participó en el capítulo especial “Truth or Square” de la sexta temporada de “Bob Esponja”.

Para rematar su calidad de musa del mundo de los cómics, Rosario es Claire Temple, la interlocutora en medio de las crisis de identidad del universo Marvel, donde su rol se vuelve decisivo como enfermera que trabaja en las noches en un hospital y sabe de la existencia de humanos con superpoderes que tratan de limpiar la mafia de Nueva York. Claire Temple es la principal conexión entre Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage en The Defenders, donde se vuelve indispensable crear una alianza para afrontar al enemigo.

Rosario Dawson estará presente en CONQUE, El evento de Cómics y Entretenimiento de México. 4, 5 y 6 de mayo de 2018. Querétaro Centro de Congresos. Ofrecerá un panel durante el evento y además los fans podrán adquirir distintos paquetes con Meet & Greet, autográfo, foto o desayuno. Ya están a la venta a través de conque.mx y superboletos.com.

Consulta conque.mx, o nuestras plataformas conquemx en Facebook, Twitter y YouTube para nuevos anuncios, paquetes especiales y más contenidos que harán vibrar nuevamente la ciudad de Querétaro.