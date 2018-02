Mikel Arriola dice que no es intolerante ni homofóbico

Aclara dicho

Después de que en el cierre de precampaña se pronunciara en contra de la adopción entre personas del mismo sexo, el precandidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, afirmó “no soy ni intolerante ni homofóbico”.

El aspirante enfatizó que lo que busca es abrir a una consulta pública los temas “que dividen al país” como: el aborto, el matrimonio igualitario, el uso de la mariguana con fines recreativos, entre otros. “Primero, profundo respeto a todas las expresiones, a todos los grupos. Lo que planteamos ayer fue que en temas que dividen a la ciudadanía hay que abrir consultas, simplemente. No creo que haya que darle mayor importancia que eso.

“Hay que ser muy claro, yo siempre he sido un funcionario que ha respetado a todos y he tenido contacto con todos. Yo creo que la ciudad no puede vivir dividida y por eso hay mecanismos modernos como las consultas transparentes para que se puedan dilucidar esos temas, con profundo respeto”, señaló.

Manifestó que la intención de este ejercicio es escuchar a la sociedad porque eso se debe hacer durante el proceso electoral.

“Yo me sentaré con todos, sin duda. La voz de todos suma y la voz de todos es una gran herramienta para la toma de decisiones en la ciudad. El diálogo se privilegiará”.

Finalmente, descartó que este sea sólo un planteamiento electoral y que de algún modo le vaya a restar apoyos a su proyecto.