Ningún divisionismo en el PAN; sólo un proceso competido, dice Carlos Madrazo

Va como precandidato a la alcaldía de Atizapán

Atizapán, Estado de México.- Durante su registro como precandidato a la alcaldía del municipio de Atizapán de Zaragoza, el panista Carlos Madrazo Limón, aseguró que más allá de hablar de una división interna en su partido, el visualiza un proceso interno competido y con miras a la victoria en la próxima elección.

No estamos divididos, sólo hace falta más diálogo y que la alcaldesa de Atizapán de Zaragoza, Ana Balderas, no se aferre a repetir en nuestro municipio, ya que, según las últimas encuestas, si Ana fuera la candidata del PAN, el 76 por ciento no votaría por ella, lo que significaría una lamentable derrota para nuestro partido.

Madrazo Limón aseguró que así como él, hay militantes de su partido que han intentado reunirse con la edil atizapense para dialogar y estructurar una estrategia que permita la victoria para el PAN, sin embargo, no se ha obtenido respuesta, lo que demuestra un a falta de interés y de generar acuerdos con la militancia.

Ana está aferrada en ser nuevamente alcaldesa, pero más allá de los intereses personales están los de Acción Nacional, no podemos perder la oportunidad de volver a ganar, hoy el desempeño y la calificación del gobierno no es la mejor, por eso tenemos que dar pauta a otros aspirantes que garanticen el triunfo, insistió.

Recordó que cuando él ganó la elección por la alcaldía, obtuvo más de 105 mil votos, pero en esta elección con 80 mil votos se lograría la victoria, además reconoció que este será una elección muy competida, por ello, la importancia de que Acción Nacional nombre a un candidato que garantice excelentes resultados.

Por último, dijo que esta demarcación merece buenos gobiernos que sean eficientes y que apliquen los recursos adecuadamente, queremos nuevamente poner a Atizapán en el lugar que se merece, por eso queremos participar por la alcaldía, subrayó.