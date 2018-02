Hay que seguir apoyando la educación de los hijos de suteymistas: T. Palomares

Estabilidad laboral entre autoridades y el gremio

Naucalpan, Estado de México.- No me queda la menor duda que los niños son y serán el futuro de nuestro país, es por ello que hay que seguir esforzándose para brindarles una mejor formación educativa. Me siento orgulloso y satisfecho de que las madres y padres suteymistas, estén atentos inculcarles valores a sus hijos.

Aseguró en entrevista, Tomas Palomares Parra, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores y Municipios (SUTEyM), sección Naucalpan, quien confió en seguir manteniendo la estabilidad laboral entre autoridades y el gremio.

Reconoció que pese a que al principio de este gobierno, las relaciones no iniciaron de la mejor manera, en el transcurso del mandato, las mismas fueron mejoradas en base al diálogo y el respeto.

Enfatizó que producto de ese restablecimiento, pudieron signaron el convenio anual de trabajo 2017 y las prestaciones colaterales. De igual manera, estimó que para este año el acuerdo laboral no será distinto, toda vez que han asumido el cabal compromiso de ambos de servir con ápasión y entrega a Naucalpan.

“Los proyectos de continuidad son los que mejores resultados dan en los años y que se vieron reflejados en nuestro justamente convenio anual”, puntualizó el líder sindicalista.

En el marco de los festejos del “Día de Reyes”, a los hijos de los trabajadores llevados a cabo esta mañana en el Parque Naucalli, insistió en la palabra empeñada del alcalde, Edgar Olvera.

Acompañado del director del Organismo de Agua Potable y Saneamiento (Oapas), Samuel Martínez, representante en el acto del munícipe, y de Raúl Hernández, secretario de control y estadística del SUTEyM mexiquense, afirmó que este evento es el reflejo de tal esfuerzo.

Antes, Palomares Parra hizo un llamado a los agremiados a estar muy unidos y frente a la elección del 1° de julio, ser analíticos y reflexivos por el proyecto que más confianza les dé.

Aunado, a aquel que posibilite la estabilidad social y genere mejores condiciones y calidad de vida. Por otra parte, puso énfasis ante al menos 2 mil familias, en el respeto entre padres e hijos, a la vez de reafirmar los valores y principios como sociedad.

“Lo importante eres tú, es la precisamente familia”, dijo para después rifar 10 bicicletas, entregar juguetes, un refrigerio a los niños e inaugurar la feria y operación de los juegos mecánicos.