Recomendaciones de lecturas para este 14 de febrero

En la ruta de las letras

Patricia Correa

“El rey banal”, de Antoine Ozanam Dibbuks

Se les da poco protagonismo a los ancianos; este libro, con mucha sensibilidad y acierto, nos invita a conocer una vida nada “banal”.

«Tengo el honor de declarar el nacimiento del Reino de Georgettia y me consagro como Rey Miao, primer soberano del reino». En realidad, esto no lo dijo un rey, sino un anciano que se siente solo y que busca un modo de luchar contra el aburrimiento y la indiferencia. El único sujeto de su reino es su fiel perro Bao, ya que su hija y su yerno no le atienden. La historia de El rey banal nos habla del mundo actual: relaciones familiares, problemas en la pareja, ambición profesional, educación de los niños y la vida en la tercera edad.

Antoine Ozanam (Rouen, 1970) es, desde joven, un gran aficionado al cómic y a la música alternativa. En 1999, publica su primer libro: Hôtel noir, con personajes en plastilina. En 2004, deja el resto de sus actividades para dedicarse por entero al trabajo de guionista.

“Esperanto moral”, de Paul Cliteur Lince

Esperanto moral: un impecable y lúcido análisis que interroga los roles entre religión y política en las sociedades contemporáneas.

Paul Cliteur reflexiona sobre el papel de la religión en el mundo globalizado. Defiende la creación de una ética y un Estado laicos y critica la injerencia en cuestiones políticas de todas las religiones. Para él, éstas no pueden constituir el pilar de una sociedad multicultural. Por eso, propone un nuevo idioma respecto al bien y el mal: un esperanto moral.

Paul Cliteur (Holanda, 1955) es catedrático de Jurisprudencia en la Universidad de Leiden y lo fue de Filosofía en la Universidad de Delft. Filósofo y abogado, combina la vida académica con una activa participación en los debates públicos acerca de los Derechos Humanos, laicismo, humanismo y multiculturalismo en Holanda.

“Como si fuera esta noche la última vez”, de Antonio Ansón Lince

Una novela que te hace reír y te hace llorar, que te permite entender un poco más la vida.

Esta es una novela de amor y también de una despedida. Cuenta la historia de Julia, una mujer aburridamente casada, en cuya vida irrumpen dos acontecimientos que lo cambiarán todo: la llamada de Enzo, su novio de la universidad, y un sospechoso bulto que aparece en su pecho. El autor rinde un homenaje a las novelas de amor que leían nuestras madres y abuelas.

Antonio Ansón (España, 1960) ha publicado tres obras narrativas: Llamando a las puertas del cielo (Premio Cálamo, 2008), El limpiabotas de Daguerre y El arte de la fuga. Entre sus libros de poemas destacan Pantys mortels y La misiva. Colabora en la revista Clarín con ensayos y entrevistas sobre fotógrafos contemporáneos.

