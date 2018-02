Meade: ¿yo derrotado?, no, los agobiados son ellos…

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

José Antonio Meade apareció temprano en la pantalla. Se le veía fresco, tranquilo, alegre, con una imagen muy alejada de la que le describen sus contendientes Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador.

Ahí, frente al conductor Ciro Gómez Leyva, el precandidato presidencial de la alianza PRI, PVEM y Panal no se ve tampoco nunca presionado por las preguntas que acepta y responde con soltura y coherencia.

Así, sonriente, rechaza estar derrotado de antemano. Y contundente advierte que él es quien va a ganar. Dice que las encuestas no definen nada sino que el triunfo y la derrota se tejen en una formula en que cuenta el conocimiento de los ciudadanos de sus candidatos y de las propuestas que este les haga.

Y le recuerda al conductor que él es el único de los 3 precandidatos que no se defiende contra señalamientos por corrupción.

Metafóricamente define cómo ve van él y sus contrincantes, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, en este proceso electoral.

Si fuera un partido de futbol, dice: “vamos a tener un candidato (AMLO) que cuando pierde no le gusta reconocerlo y proclive a meterse autogoles; tenemos otro candidato (Anaya) que no le gusta soltar el balón, que lo va “agandallando” y no juega en equipo; y tenemos uno (él ) que le gusta jugar en equipo, que le gusta hacer una propuesta estratégica en el planteamiento, y esos equipos les acaba yendo bien… sufrimos… pero cuando estamos bien plantados en la cancha acabamos sacando un buen resultado”, indica.

Y ante la afirmación del conductor respecto de que él no ve que con 12 puntos de ventaja en las encuestas AMLO vaya a reconocer una derrota, Meade comenta.

“… López Obrador es un personaje ya muy bien definido, muy conocido, lo hemos visto por muchos, muchos años, y conociéndole el ciento por ciento, ya con mucho detalle, sabiendo quién es, hay una fotografía ya muy completa y muy conocida, y un perfil muy definido de Andrés Manuel.

“Y con toda esa definición, el 70% que lo conoce y que lo conoce bien no votaría por él… nos ofrece poca posibilidad de sorpresa o de cambiar su forma de ser…”

Agudo como es, Ciro le insiste sobre si hará caso de quienes le reclaman distancia y rompimiento, deslinde del presidente Enrique Peña Nieto.

Meade no elude, pero tampoco cae. A las tres o cuatro ocasiones en que el conductor le insistió con la pregunta, el precandidato respondió lo mismo:

“(EPN) Inició un proceso de transformación bien importante para el país, un proceso de transformación del que yo fui parte y un proceso de transformación en el que creo”.

Es decir, con Peña Nieto no habrá ni fractura ni conflicto.

Y, ante la interrogante de si considera que será avasallado por los reclamos contra la corrupción, un problema al que muchos ligan con el PRI, partido que lo postula, Meade adelanta una propuesta más avanzada que la 3de3 y el propio Sistema Nacional Anticorrupción para combatir este flagelo.

“¿Qué estamos planteando? Primero, que tiene que haber una prueba de congruencia patrimonial. Acá está muy de moda que todo mundo llega y hace pública su declaración de 3de3, pero la declaración de 3de3 es lo que uno dice y luego nos la pasamos platicando en estos programas, bueno “es que estaba mal el formato y entonces mi departamento no tenía que ponerlo, y la fundación no tenía que transparentarla”.

“¿Qué es lo que yo planteo? Que se haga un dictamen de congruencia. Lo hacemos para los ciudadanos en el sistema de Servicios de Administración Tributaria, tu estilo de vida tiene que ser consistente con tu declaración patrimonial, tu declaración patrimonial con tu declaración fiscal y las tres con una búsqueda en el Registro Público de Propiedad, eso sí nos asegura que el funcionario público y su forma de vida, y su evolución patrimonial, es consistente y está planteado.

“Hemos planteado: si a un funcionario público se le detectan ingresos cuyo origen no puede explicar, que los pierda, ya luego deslindamos la responsabilidad, pero de entrada, el bien regresa para lo que el Estado ocupa.

“Hemos planteado y hemos ejercido, no solamente hemos predicado, ahí está la transparencia, todos los contratos al 100 por ciento cada uno de ellos y así, a mi juicio, es cómo se gana una elección. Cuando uno es claro en la propuesta, cuando la propuesta es consistente con la trayectoria de vida y cuando la propuesta hace sentido, hace sentido que les podamos quitar los dineros, hace sentido que en lo patrimonial no nos agotemos en la declaración de 3de3, sino que planteemos un examen de congruencia.

“Y esos exámenes de congruencia los puedo hacer para atrás, pero lo más importante, lo más relevante, lo que a mi juicio hace más sentido es que saquemos a la política del debate de la corrupción para sacar a la corrupción de la política, démosle confianza a los ministerios públicos.

“El día que del Ejecutivo cortemos el cordón umbilical con el Ministerio Público y sea como en otros países ilegal, incluso, que desde el Ejecutivo se presione al Ministerio Público queriendo limitarle la autonomía de su gestión, ese día vamos a haber dado el paso definitivo en el combate a la corrupción”, subrayó.

Congruente, José Antonio Meade nunca pierde a lo largo de casi una hora que duró la entrevista ni la compostura, el estilo, la claridad ni la congruencia. Concluye que él está contento y confiado de que va a ganar pese a lo que otros piensen.

Moreira al primer nivel del PRI

En los días anteriores el CEN del PRI que encabeza Enrique Ochoa Reza informó que el ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira asumió la secretaría de Organización. Y ese cargo es el segundo dentro de la estructura de mando y desde el cual, en una inesperada renuncia del Presidente, se accede al liderazgo de este partido.

De acuerdo a los Estatutos si el presidente del PRI renuncia, quien ocupe la secretaría general sube por prelación, pero si ese cargo también se va, entonces quien llega es el secretario de Organización.

De este nivel es la designación de Rubén Moreira.

Junto con su designación, también fue nombrado Felipe Enríquez Hernández como Secretario de Acción Electoral.

Horas después se hizo un tercer nombramiento para colocar a Evelio Plata Inzunza como Delegado del PRI en Durango.

Senado vs acoso sexual

La senadora Martha Angélica Tagle Martínez –quien suple a la senadora Alejandra Barrales-, consideró ayer urgente que el Congreso endurezca las leyes que castigan el acoso sexual, un problema que llega a niveles –dice- alarmantes.

Al inaugurar en el Senado el foro: “Acoso sexual, una mirada desde lo humano”, la legisladora dijo que es uno de los temas que afectan a la mayoría de las mexicanas.

Durante el evento realizado en el Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República, Tagle Martínez señaló que el acoso se da desde las calles, en el transporte público, oficinas particulares, en las escuelas, las empresas y oficinas de gobierno, a través de piropos, toqueteos, propuestas indecorosas y hasta la presión psicológica para obtener un empleo, “y por eso necesitamos actuar de manera conjunta como sociedad para combatir este problema que cada vez va tomando síntomas más alarmantes”.

Las mujeres jóvenes, señaló, ven el acoso sexual como una forma de obstrucción a su desarrollo personal y profesional, porque si no acceden a las presiones verbales del machismo, simplemente -en muchísimos casos- no pueden acceder a una oportunidad laboral, con o sin experiencia.

