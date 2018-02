Guerrero, ¿un estado perdido?

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

Terror, violencia e inseguridad campean en Guerrero, bajo la indiferencia de las autoridades estatales y municipales. Los más de 2 mil homicidios registrados en 2017, reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) no les quitan el sueño.

El gobernador Héctor Astudillo aseguró ante elementos de la Marina que, en Guerrero, la violencia se ha contenido y que van a ganarle la batalla a ésta y a la inseguridad.

Sin embargo, la realidad contradice su discurso, en el primer mes de este año se registraron 196 homicidios en el estado, en los que presuntamente está involucrada la delincuencia organizada.

Asesinatos atroces, donde la mayoría de las víctimas fueron ejecutadas a balazos y con rastros de violencia extrema como desmembrados, calcinados, embolsados, decapitados, asfixiados y hallados en fosas clandestinas.

Algunos con narcomensajes, se cometieron en 27 de los 81 municipios del estado.

Principalmente en Acapulco, la Costa Grande y Tierra Caliente, donde al menos 15 grupos delictivos pelean el control del cultivo y trasiego de la amapola y la mariguana, escalando la violencia a niveles nunca antes vistos que involucra a mujeres, niños y representantes de diversas iglesias, en especial la católica a la que le han matado 8 sacerdotes en años recientes.

En la sierra de Guerrero, mandan los líderes de los cárteles. Los Rojos controlan Chilpancingo y buscan crecer hacia Iguala y Chilapa; Guerreros Unidos opera el corredor Iguala-Cuernavaca y hacia el Estado de México, mientras que Los Ardillos, se ubican en Chilapa y dominan la entrada y salida de La Montaña de Guerrero.

Su peligrosidad y gobierno se extiende a otros puntos de su origen, el periodista Héctor de Mauleón, refiere que Los Rojos dominan 18 municipios, mientras que Los Ardillos y La Familia Michoacana 10 municipios cada uno y Guerreros Unidos 6, entre otros grupos delincuenciales que han surgido en la entidad y ganan terreno.

La presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus alianzas con estas organizaciones han encendido los focos en las áreas de seguridad nacional, por la belicosidad que caracteriza a este cártel de talla internacional.

Algunas investigaciones refieren que el CJNG, aliado con otros grupos criminales, busca eliminar al Cártel Independiente de Acapulco, a fin de hacerse de las aduanas del puerto que sirven como entrada a los precursores químicos, que son la base para la elaboración de drogas sintéticas.

La organización jalisciense ya controla las terminales de Colima, Nayarit, Jalisco y una parte de Michoacán, apoderarse de Acapulco les permitiría establecer un estratégico corredor marítimo en el Pacífico.

El internacional Puerto de Acapulco, vive una de sus peores épocas, con una quiebra financiera, ética, moral y psicosocial.

El Alcalde Evodio Velázquez Aguirre, al igual que los anteriores, nada hizo por mejorar la calidad de sus gobernados, lo suyo es la fiesta y el reparto del botín.

No hay que perder de vista que el municipio representa el 80% del Producto Interno Bruto del Estado; aporta también el 75% de los empleos y financia a 79 de los 81 municipios guerrerenses, donde la pobreza ha crecido por el éxodo de miles de personas que huyen de la violencia y el terror sembrado por los narcotraficantes y algunas policías comunitarias, herencia del ex gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero.

Bien haría el gobernador Astudillo en trabajar para recuperar la gobernabilidad en la entidad con acciones y no con discursos, además de recordar la advertencia del ex mandatario estatal René Juárez Cisneros: “Guerrero no es Disneylandia”.

VERICUENTOS

Senado y Fiscalías

Los priístas del Senado, buscarán esta semana alcanzar acuerdos con otras fracciones para sacar adelante los nombramientos del Fiscal General de la República y del Fiscal Anticorrupción. El coordinador Emilio Gamboa, afirmó que el proceso electoral no debe ser un pretexto para cumplir este compromiso y la designación de los 18 magistrados en materia de anticorrupción además de otros cargos. ¡Órale!

Infonavit mejora créditos

El Director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, David Penchyna, cumple su palabra, la modificación para aumentar el monto máximo del financiamiento de 921 mil pesos a 1.7 millones y atender con un complemento de pago a los que menos ganan, permitió elevar la colocación de créditos para los trabajadores de menos ingresos. Así, a unos meses de llegar al crédito 10 millones, el Instituto cumple su función social.¡Vientos!

Barrales, yegua que alcanza

La candidata de “Por CDMX al Frente”, Alejandra Barrales, advierte que Morena no tendrá un día de campo en la capital porque en “política no hay invencibles”. La perredista afirma que “caballo que alcanza gana y esta yegua ya alcanzó”. ¿Entenderá el mensaje su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, quien advirtió que el Frente sólo podría ganar en la capital del país con fraude?. ¡Sopas!

