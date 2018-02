El artista visual Jordi Prats exhibe sus obras en “Craft Society”

Consta de seis piezas, que en forma majestuosa adornan las paredes del restaurante; sus murales permanecen de forma exclusiva

El artista visual, Jordi Prats, originario del estado de Morelos, exhibe seis de sus obras elaboradas en forma exclusiva para el restaurante “Craft Society”.

Son diseños monumentales, murales, que visten las paredes de este restaurante, que apuesta por el bien común de los artistas y de la comunidad artesanal de México.

Las seis obras fueron elaboradas en colaboración con los diseñadores Cristopher y Arturo Barón, quienes brindaron los renders y Jordi se encargó de plasmarlos con pincel en forma majestuosa.

Sobre su obra, el artista señala que está dedicada a la visión de un mundo interior, el suyo, claro, el cual trata de llevar a cabo de manera espontánea, sin pretensiones extremas de una técnica específica o un tema predeterminado.

“Me gusta mucho este proyecto, porque puedo fluir con los colores y lo que voy sintiendo, pienso que es pura intuición, ella me va llevando, no yo a ella, me hermana con mi interior con este proyecto, siento que es un reencuentro con mi espiritualidad”, manifestó.

“Craft Society”, restaurante bar que recién abrió sus puertas en Plaza Luis Cabrera número 16 en la colonia Roma, para disfrutar de la comida, la cerveza y el arte, apuesta por el bien común de los artistas y de la comunidad artesanal de México, ofreciéndoles un espacio para poder exhibir y vender sus piezas sin costo alguno.

La obra de Jordi Prats está a la venta al público, la cual culminará en marzo de este año.

