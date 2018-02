Fonseca cantará en el Metropólitan

Estrena la nueva versión de su más reciente éxito “Por pura curiosidad” junto a Spencer Ludwig, ex integrante de Capital Cities

Asael Grande

El cantante y compositor colombiano, Fonseca, se presentará en el Teatro Metropólitan el próximo jueves 12 de abril como parte de su más reciente gira promocional. Su más reciente tema Por Pura Curiosidad, es el primer sencillo de su nueva producción discográfica que saldrá próximamente al mercado. Con este trabajo musical, el intérprete muestra su esencia con la mezcla de diferentes géneros y sonidos, sumándose así a los éxitos del cantautor en una trayectoria musical de 15 años: “la canción está en el Top 10 de Monitor Latino, la verdad es un logro gigante, esperamos seguir subiendo, y lo que ha pasado con esta canción Por pura curiosidad, como se ha recibido acá, ha sido muy importante, así como el lanzamiento de este concierto en el Teatro Metropólitan el 12 de abril, me alegró ver en ese top 10 de México, que estamos cuatro colombianos, para nosotros la música mexicana siempre ha sido muy importante, este teatro es un lugar emblemático en la CDMX, creo que tiene una mística muy particular, y tengo muchas ganas de que sea ya 12 de abril”.

El cinco veces ganador de Grammy Latino y dos veces nominado a los Grammys Americanos, nacido el 29 de mayo de 1979 en la ciudad de Bogotá-Colombia, es conocido por su versatilidad que siempre ha sido el sello de la cada vez más amplia e influyente trayectoria que ha construido como cantautor: “para el show del Metropólitan, habrá invitados, serán sorpresa, tengo muy buenos amigos mexicanos con los que he hecho duetos con Alejandra Guzmán, con Río Roma, y por acá habrá invitados que ya sabrán ese día, pero duetos con muchos mexicanos, podría hacer duetos con muchos cantantes que admiro mucho, creo que también con mi admiración por la música ranchera, algún día me encantaría grabar algo con Alejandro Fernández, somos amigos, y nos hace ya algunos años”. Agregó el cantante y compositor colombiano, quien se desenvuelve en una mezcla de pop y ritmos folclóricos de su región natal.

Respecto a su evolución musical, Fonseca dijo que “la evolución para mí ha sido como perder el miedo a experimentar con distintas cosas, he grabado distintos géneros en mi carrera, grabé con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, he hecho rancheras también, y he hecho un par de canciones con mariachi, y de ahí es la evolución, y esta canción, Por pura curiosidad, es parte de eso, es el resultado de fusionar, es una canción que empieza siendo reggae, que tiene acordeón, y que juega con estos ritmos urbanos que me han encantado a mí desde siempre, entonces, tiene una fusión de muchas cosas, o Cuando llegó a casa, que es la canción oficial de la serie Papá a toda madre, la novela de Televisa, y estaré lanzando próximamente más canciones”, finalizó Fonseca, quien demostrará este 12 de abril en el Metropólitan, su inmensurable talento, que lo ha convertido en uno de los artistas latinos más importantes en la industria musical de América Latina.