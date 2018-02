Logan Henderson anuncia su primer show en solitario

Histórica presentación que traerá la fiesta a la Ciudad de México el próximo 5 de mayo en El Plaza Condesa

Logan Henderson ha anunciado hoy que realizará su primer show en solitario en la Ciudad de México el próximo 5 de mayo en El Plaza Condesa. Los boletos estarán disponibles en venta general a partir este miércoles 14 de febrero a las 12 del día en taquillas del inmueble y la red Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx y al teléfono 53-25-9000.

La celebración del 5 de mayo en la Ciudad de México será su primer concierto como solista y será la primera vez que actúe en el país, luego de los shows con entradas agotadas que ofreció junto a Big Time Rush. Sobre este show, Logan afirmó:

“No puedo esperar para actuar para mis increíbles fans de la Ciudad de México. Es uno de mis lugares favoritos. Este espectáculo es muy especial por muchas razones. No sólo es mi primer concierto como solista, además voy a tocar mucho material nuevo por primera vez, por lo que aquellos que asistan a El Plaza Condesa serán los primeros en el mundo en escucharlo. ¡Estoy emocionado! Te veo allí”.

Hasta el momento, Logan ha lanzado tres canciones: “Sleepwalker”, “Speak Of The Devil” y “Bite My Tongue”, todas ellas han sido recibidas con gran aceptación y entusiasmo tanto por los fans como por la prensa especializada.

Precio: Fan $900 (incluye M&G y acceso preferencial, limitado a 150 boletos) // Pista $400 // Palco y Salas $450 // Balcón $520.