Que se vayan por un tubo quienes sólo quieren cargo

Andrés Manuel López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, precandidato de Morena a la Presidencia de México, advirtió a la militancia del partido que no servirá solamente ganar ayuntamientos y distritos sino la Presidencia de la República, “vean el bosque, porque es México”.

Durante una reunión con líderes y militantes de Morena y del Partido del Trabajo en el Estado de México para evaluar la estructura de promoción y defensa del voto, repitió que “muchos si no salen en el cargo por el que contienden dicen: me salgo, me voy y me llevo a mi gente. Esos que se vayan por un tubo”.

Advirtió que en la próxima elección es posible que se orqueste un fraude y quieran comprar el voto, como concurrió en la elección a gobernador del Estado de México en el 2017.

La reunión privada se llevó a cabo en un hotel de la capital mexiquense en donde estuvo acompañado por el dirigente estatal de Morena, Horacio Duarte, Delfina Gómez, además de José Ramón, hijo del precandidato presidencial.

López Obrador advirtió que quienes sólo estén pensando en los cargos “se vayan por un tubo” porque lo más importante es buscar la transformación, no los cargos. Dijo que muchos se lamentan que no ganaron encuesta y cuestionó ¿cómo van a ganar si no trabajan? Les pidió bajarle a la “politiquería” y la “demagogia”, pues ya “chole”, con eso, por eso les pido que trabajen.

Pide que no lo graben

En la reunión privada López Obrador pidió a los asistentes que no grabaran su mensaje, pues, dijo, “sólo los de Gobernación lo tienen permitido”.

“Ésta es una reunión para evaluar la estructura de promoción y defensa del voto… como no dejan de estar presentes los de Gobernación tenemos que subrayar que somos respetuosos de la ley electoral, que no vamos nosotros a infringir lo establecido legalmente”.

“De todas formas no sería recomendable que grabáramos, sólo los de Gobernación tienen permitido grabar, los que no son de Gobernación no graben, por favor”, exclamó.

Durante toda su precampaña, López Obrador aseguró que “los de Gobernación” estaban en todos sus actos, grababan todo lo que decía y que eran enviados por Miguel Ángel Osorio Chong y después por Navarrete Prida.

En varias ocasiones en sus eventos, el aspirante presidencial decía a sus simpatizantes “voy a regresar, pero no les puedo decir en calidad de qué porque aquí están los de Gobernación, ya los tengo bien fildeados”.

Tras la reunión de ayer con militantes de Morena, López Obrador reiteró que no hablará ante los medios de comunicación por la veda electoral, pues acusó que sus adversarios están haciendo “campaña abierta dando entrevistas a los medios de información”.