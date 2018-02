Maite Perroni es una “Loca” de Oro y Platino

Lanza de manera oficial, su nuevo sencillo “Como yo te quiero”, a dueto con el legendario grupo de reggaetón de origen puertorriqueño “Alexis y Fido”

Asael Grande

Después del gran éxito en México y gran parte del mundo del tema “Loca”, mismo que se estrenó en mayo de 2017, hoy Maite Perroni lanza de manera oficial, su nuevo sencillo “Como yo te quiero”, a dueto con el legendario grupo de reggaetón de origen puertorriqueño “Alexis y Fido”.

Continuando con la fórmula de su anterior single, en esta ocasión Maite Perroni vuelve a trabajar al lado de los productores y compositores (ganadores del Latin Grammy 2017, y nominados al Grammy 2018 ) Andrés Torres y Mauricio Rengifo, para producir su nuevo sencillo ‘Como yo te quiero’: “lanzar este sencillo es un logro muy importante para mí, es un honor poderlo compartir con todos mis fans, con el público que me ha acompañado en todos esto años, como solista, estoy muy emocionada por poder este paso, y ahora con este sencillo ‘Como yo te quiero’, que es el ahora el tema que estoy dando a conocer, y con la ilusión de continuar, mi intención con esta canción era acercarme a la música latina, anteriormente incursioné en la bachata, que era lo que estaba generando mucho movimiento, y creo que eso me permitió dar esta transición, y dar este cambio hacia el género urbano, y me ha dado la oportunidad de acercarme a artistas tan significativos del género urbano, como ‘Alexis y Fido’, y definitivamente este respaldo me ha dado una credibilidad en este género, son figuras muy importantes en sus países, así que entro al género urbano con el pie derecho”, dijo Perroni en conferencia de prensa.

Este nuevo sencillo, completamente inédito y con influencias del género reggaetón, pop y urbano, se grabó en Puerto Rico, la Ciudad de México y Los Ángeles, CA; entre los meses de septiembre y octubre de 2017, y ya se encuentra disponible en plataformas digitales: “estoy muy feliz, no hay palabras para definir este gran momento, compartir este tema con mis amigos de ‘Alexis y Fido’, fue una gran experiencia para mí, espero que disfruten de ‘Cómo yo te quiero’, tanto como yo”, agregó la cantante.

Con su anterior sencillo, “Loca”, Maite Perroni logra conjugar asombrosas posiciones en los charts de radio y plataformas digitales en México y gran parte del mundo. Durante su semana de lanzamiento, el tema debuta en el top 200 de Spotify México, y algunos otros países de Latinoamérica. En territorios como España, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Ecuador, Perú y Uruguay, el performance de “Loca” fue espectacular en poco tiempo, y después de su debut en Spotifym la canción rápidamente escaló al Top 50, en donde permaneció por varios meses.

Actualmente “Loca” ha logrado certificación de Disco de Oro y Platino por sus altas ventas digitales, en países como España y Colombia, y Disco de Platino en México, y España. El video oficial de “Loca” cuenta actualmente con más de 100 millones de views en YouTube.