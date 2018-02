Abogado de Trump pagó 130 mil dólares a actriz porno

Habrían tenido una relación sexual en 2006

El abogado del presidente estadunidense Donald Trump, reveló haber pagado 130 mil dólares de su bolsillo a una actriz de cine porno, que afirmó haber tenido una relación sexual con el magnate inmobiliario en 2006.

“Ni la organización Trump, ni la campaña de Trump participaron en la transacción con Clifford, ni nadie me rembolsó ese pago”.

En una declaración publicada en The New York Times, el abogado Michael Cohen no precisó las razones de ese desembolso de dinero, mientras que el presidente estadunidense ha sido acusado en múltiples ocasiones por su conducta con las mujeres.

Las declaraciones de su abogado podrían reactivar las especulaciones sobre el estado de sus relaciones con su esposa Melania, que en enero anuló un viaje a Davos, Suiza. El presidente se presentó allí de las primeras revelaciones sobre su relación con esta actriz de cine pornográfico.

Cohen dijo que Trump no le había reembolsado la suma pagada a Stephanie Clifford, de 38 años, conocida bajo el nombre de Stormy Daniels en la industria pornográfica. El pago fue hecho legalmente, añadió el abogado.

El pago a Clifford “no fue una contribución a la campaña o un gasto de campaña por parte de nadie”, agregó el abogado en su declaración.

El presidente estadunidense era un simple ciudadano en 2006 cuando supuestamente tuvo lugar su encuentro con la actriz. Trump ya estaba casado en esa época con Melania, la ex modelo eslovaca, quien había dado a luz a su hijo Baron cuatro meses antes.

El pago a Clifford había sido revelado el 12 de enero pasado por The Wall Street Journal. En un comunicado, la Casa Blanca había desmentido categóricamente todo encuentro de carácter sexual entre Donald Trump y Stormy Daniels. “Se trata de viejas informaciones recicladas, que han sido publicadas y desmentidas con vehemencia antes de la elección” presidencial de noviembre de 2016, aseguró un responsable de la presidencia

Actriz porno dice que revelará su historia con Trump

Stormy Daniels, la estrella porno a quien el abogado personal de Donald Trump reconoce haberle pagado 130 mil dólares poco antes de las elecciones, cree que ya está en libertad de hablar sobre su presunto encuentro sexual con el ahora presidente.

Una agente de la actriz de cine para adultos dijo que según Daniels, el abogado violó un acuerdo de no divulgación al hablar públicamente del pago.

La agente Gina Rodríguez dijo que la actriz, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, hablará de la presunta relación extramarital que tuvo en 2006 con Trump.

Cohen dijo al diario que hizo una declaración similar ante la Comisión Federal Electoral en respuesta a una denuncia interpuesta por Common Cause, un grupo de vigilancia ética del gobierno.

Common Cause había solicitado a la Comisión Federal Investigar que investigara el origen del pago de 130 mil dólares y determinara si representaba una contribución excesiva de campaña. “Las acusaciones en la denuncia no se respaldan en hechos y no tienen mérito legal”, dijo Cohen al diario.