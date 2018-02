AMLO busca suavizar imagen populista: WSJ

Destaca el diario estadounidense sus alianzas

El tabasqueño pide al INE poner orden en intercampaña

El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, busca ampliar sus alianzas para suavizar su imagen de populista, señala el diario The Wall Street Journal (WSJ) en un reportaje publicado ayer.

“El candidato izquierdista, de 64 años, encabeza las encuestas antes de las elecciones del 1 de julio, luego de tratar de reinventarse con un nuevo partido, aliados improbables y como un defensor de la unidad nacional que no amenaza a los poderes económicos tradicionales de México”, señala el medio estadunidense.

El diario apunta que López Obrador busca expandir su base política y que, según la dirigente de su campaña, Tatiana Clouthier, las mujeres, los jóvenes y los mexicanos de clase media que aún desconfían de él son sus principales objetivos.

“López Obrador ha aprendido de sus campañas anteriores. Para ganar, necesitamos a todos, ya sean católicos, evangélicos, pobres o ricos”, dijo Clouthier al WSJ.

El medio destaca la inclusión de Alfonso Durazo, ex funcionario del PRI y el PAN; la senadora panista Gabriela Cuevas, y el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, además de su alianza con el Partido Encuentro Social.

“Su alcance ha llamado la atención incluso entre sus partidarios más firmes. Los grupos feministas se han opuesto públicamente a su alianza con los evangélicos. También hay preocupaciones de que López Obrador se está vinculando con candidatos cuestionables”, apunta el diario. Sin embargo, el WSJ apunta que al precandidato de Morena lo beneficia su imagen de político poco “outsider”.

“Aunque una vez fue miembro del partido gobernante y alcalde de la Ciudad de México, López Obrador se beneficia de una imagen de externo en un momento en que los mexicanos están preocupados por la violencia, la corrupción y la desaceleración de la economía que ha dañado la popularidad del partido gobernante”, apunta el reportaje. Además, el diario subraya episodios recientes del precandidato de Morena, como sus bromas con respecto a las advertencias de injerencia rusa en México.

AMLO acusa al INE de no poner orden en la intercampaña

Por otra parte, López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral por no poner orden en el periodo de intercampaña. Luego de una reunión con militantes y dirigentes de Morena de Oaxaca, el tabasqueño enfatizó que todos deberían respetar la normatividad y no hacer declaraciones.

“El INE no pone orden, los precandidatos de la mafia del poder están habla y habla y habla y entonces es como si estuviésemos en campaña, entonces por eso que no quiero hablar.

“(Deberían guardar silencio) Todos, pero parece que no respetan, y ya no quiero seguir hablando, porque entonces incurriría yo en lo mismo”, explicó.

López Obrador dijo que esperará a que la autoridad electoral se pronuncie sobre el tema para decidir si puede dar entrevistas a los medios de comunicación.

“Yo estoy esperando que el INE resuelva este asunto, porque no quiero que me infraccionen y no quiero dar pie tampoco para que no se respete la norma”, aseveró.