Aventurera cumple 20 años de la mano de Carmen Salinas

La obra rinde homenaje a la primera actriz, quien es la única persona del elenco que nunca ha faltado a ninguna función del fastuoso musical

Arturo Arellano

Son veinte años desde que “Aventurera” se estrenó con éxito en la Ciudad de México, donde se ha mantenido en cartelera con altibajos, pero lo más importante convirtiéndose en una tradición teatral ya del país, por la que han circulado grandes estrellas, tanto en el rol protagónico, como en los personajes secundarios. Sin embargo, hay una persona que es, ha sido y será irreemplazable, la señora Carmen Salinas, quien no ha dejado de actuar en una sola función desde que empezó el proyecto hace dos décadas.

En función especial, Carmelita Salinas, recibió de parte de Gerardo Quiroz y Juan Osorio, productores de la obra un cuadro con un disco dorado, en el que además grabaron digitalmente toda la música de su hijo Pedro Plascencia, misma que suena activando sólo un botón. Regalo bastante emotivo, pues llevó a la actriz hasta las lágrimas, agradeciendo el detalle y no sólo eso, sino el reconocimiento de sus compañeros en escena y la compañía de toda su familia para el homenaje bien merecido.

Luego que la bella Susana González develó el cuadro, Carmen Salinas comentó: “veinte años se dicen fácil, pero cumplirlos ha sido difícil y la verdad el público no viene a verme a mí sino a todos los actores y a la misma historia que es la protagonista de este éxito de tanto tiempo. Agradezco este reconocimiento, no me lo esperaba, no he faltado a ninguna función desde hace veinte años, recuerdo haber sepultado a mi hermana ‘Esthercita’ a las 5 y a las 7 ya estaba trabajando, gracias a todos por este regalo tan hermoso, en el que puedo escuchar a mi hijo cantar todas sus canciones”.

“Ni la enfermedad, ni la tristeza la han hecho desistir”, se escuchó en el sonido local mientras imágenes de la actriz eran proyectadas en las pantallas, “Pedro Plascencia tu hijo, aplaude cada una de tus funciones, seguramente dice ‘Mamita tú puedes’, porque los hijos son el motor para una madre trabajadora como tú. Carmen, gracias por no rendirte, por estar aquí, por ser un ejemplo para el pueblo y las mujeres que luchan solas por su familia. Gracias por ser parte de esta historia”.

Juan Osorio en tanto recalcó te lo mereces Carmen, eres un ejemplo, gracias por darnos la oportunidad de hacer en complicidad esta nueva “Aventurera”. Más tarde, en entrevista Carmen Salinas adelantó: “son veinte años, pero ojalá sean otros veinte, tenemos muchos planes con “Aventurera”, está de pie realizar una gira por todo el país, esperemos que se haga. Y vaya que puede suceder, pues Carmen Salinas luce radiante en cada función, entera, fuerte y talentosa, tanto bailando como cantando, mostrando sus capacidades histriónicas.

Lo mismo, en una segunda función se hizo un reconocimiento a Maribel Guardia, quien encarnó a la “Aventurera” (Elena Tejero) como una participación especial, ya que la actriz que actualmente cumple ese rol es Susana González. No obstante esta última se permitió darle la bienvenida a Maribel y entregarle más tarde también un reconocimiento. “Aventurera” continúa ofreciendo funciones en el Auditorio Blackberry.

“No me esperaba este acontecimiento, me quedé sin palabras, son mis nietas, mis sobrinos, son 20 años de ‘Aventurera’, el 28 de octubre de 1997 debuté con esta maravillosa obra, no he faltado un solo día a trabajar . Cuando escuché por primera vez la música que compuso mi hijo Pedro Plascencia para ‘Cuna de lobos’, ‘Más allá del puente’ y ‘Los parientes pobres’, no pude evitar las lágrimas”, señaló Carmelita