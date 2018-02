“Cómplices” llega a la pantalla grande

La cinta es protagonizada por Arath de la Torre y Jesús Zavala y se estrena en México el próximo viernes 23 de febrero

Asael Grande

No todos estamos hechos para el amor. Y algunos solo son unos seductores empedernidos… así es Juan Campos (Arath de la Torre) quien regresa al cine con “Cómplices”, una divertida comedia dirigida por Luis Eduardo Reyes (Amor letra por letra, Qué pena tu vida), y producida por Leonardo Zimbrón (Cómo cortar a tu patán).

En conferencia de prensa, Luis Eduardo Zimbrón dijo que haber dirigido esta cinta “significó mucho, porque yo conocí a los actores de hace tiempo, y son actores de primera línea, más que un director, fui un coordinador de talento, eso es lo que hago, a mí me gusta trabajar con actores inteligentes, y los que están en la película, es una muestra de eso”.

Por su parte, Arath de la Torre, comentó que “Cómplices” es un proyecto padrísimo, porque no solamente me permitió jugar con Luis Eduardo, que fue mi maestro hace muchos años de Análisis de texto, y encontrarme con él en una película, trabajar con Chucho Zavala, lo conozco desde que era un niño, hicimos Alegrijes y Rebujos, juntos, y fue una sorpresa verlo ya todo un triunfador, y descubrir a un talento maravilloso, nos divertimos mucho, y trabajar con Marina de Tavira, una gran actriz, nos trató maravillosamente bien Luis Eduardo, nos dio la libertad de hacer nuestro trabajo, hubo días complicados, porque filmar en la playa es complicado, fue toda una aventura grabar “Cómplices”, la recuerdo con mucho cariño, me da mucho gusto estrenar esta película, es maravilloso, espero que el público la disfrute”.

Finalmente, Marina de Tavira, agregó: “me uno a la alegría de que esta película llegue a las salas, me reí sin parar con este rodaje, fue delicioso, grabamos en un lugar paradisiaco, fue increíble, trabajar con Leonardo fue una ilusión, compartimos hace tiempo una película que se llama “Efectos secundarios”, y para los dos fue entrañable, y ahora volvimos a trabajar juntos, conocí gente maravillosa, fue divertido, fueron días soñados que atesoro mucho”.

“Cómplices” narra la historia de Juan Campos, quien ha dedicado su vida a seducir a las más bellas mujeres junto a su amigo y cómplice Luis Pani (Héctor Aníbal). Cuando se preparan para su viaje a República Dominicana, Luis enferma, y Juan se ve obligado a llevar a su sobrino Mau (Jesús Zavala), un muchacho de 20 años que está pasando por la depresión de perder a su primer amor. Mientras Juan entrena a Mau en el arte de la conquista, aparece Teresa D’Ors (Marina de Tavira), la única mujer en el mundo capaz de paralizar a Juan. Juntos se aventuran en un viaje en el que aprenderán uno del otro y descubrirán que en el amor nada está dicho.

Con locaciones en Ciudad de México y la bella República Dominicana, “Cómplices” es un festín a los ojos de todo espectador y para todos los gustos. Playas paradisiacas, modelos, técnicas infalibles de coqueteo y el juego cómico entre el veterano Arath de la Torre y el novato Jesús Zavala…. pero lo mejor, su complicidad: siempre juntos, nunca enamorados.

“Cómplices” estrena el 23 de febrero 2018 en todo México.