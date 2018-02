AMLO: una simulación etapa de intercampaña

Reitera que está en “huelga de entrevistas”

López Obrador defiende participación de sus hijos en Morena

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, defendió la participación de sus hijos en Morena.

Durante una reunión con morenistas de la Ciudad de México, el tabasqueño explicó esta situación “para que no haya dudas ni malas interpretaciones”.

“Ellos me están ayudando porque es un proceso de transformación, y yo tengo muy presente que cuando la Revolución Mexicana eran familias completas luchando por la causa.

“La diferencia va a ser que vamos a triunfar y ellos ya no van a poder ocupar ningún cargo, no van a poder estar en el gobierno, porque no va a haber amiguísimo, ni influyentismo, ni nepotismo ni ninguna de esas lacras de la política”, enfatizó ante más de 5 mil militantes en el deportivo Cuauhtémoc.

Al concluir dicho encuentro, calificó de simulación el periodo de intercampaña electoral, pues consideró que los criterios de lo que tienen permitido hacer los precandidatos es “muy ambiguo”.

El tabasqueño dijo a la prensa que está en “huelga de entrevistas” porque no quiere ser sancionado por el árbitro electoral.

Y señaló que, en cambio, sus adversarios José Antonio Meade y Ricardo Anaya han mantenido presencia en medios.

López Obrador dijo que, a través del representante de su partido ante el INE, Horacio Duarte, hizo un requerimiento de información al árbitro electoral.

“Es muy ambiguo (lo que no se puede hacer). No se han detenido, no han parado los precandidatos”, se quejó López Obrador.

“Lo que no quiero es que se viole la norma, lo que está escrito; yo pregunto para qué este periodo interelectoral o intercampaña, si va a ser igual como era la precampaña o cómo es la campaña. O sea, ¿por qué la simulación?, quiero saber eso, que me expliquen”.