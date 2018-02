Mancera solicitaría una licencia definitiva

Iría al Senado

Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, señaló que en caso de dejar la jefatura de gobierno, sería de forma definitiva.

Ante los señalamientos de que podría separarse del cargo que asumió en 2012 para participar en el proceso electoral como aspirante al Senado de la República por la vía plurinominal, Mancera Espinosa, mencionó que aún nada está definido, aunque indicó que lo importante es lograr que el gobierno de coalición triunfe.

“Ese es el proyecto que todavía no está, no se ha dicho expresamente, no se ha planteado, no se ha colocado sobre la mesa; eso es lo único que verdaderamente sí sería un reto nacional, no es un cargo por un cargo. Si hay un reto nacional como es gobierno de coalición, eso sí es interesante, poder ir a un cambio de régimen”, señaló.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, José Ramón Amieva, quien ha sido señalado como su sucesor, se dijo respetuoso de las decisiones que Mancera Espinosa juzgue convenientes y, en tanto no exista un anuncio oficial, él trabaja en los proyectos que le fueron encomendados.

“Yo estoy dispuesto a ayudar al jefe de gobierno en todas las actividades que puedan ser derivadas, relacionadas, que se generen de manera directa con el proyecto que él tenga. Yo estoy con un proyecto del jefe de gobierno desde hace muchos años, corrijo o abundo, estoy con un proyecto de Miguel Ángel Mancera Espinosa”, dijo Amieva.

Amieva Gálvez ha formado parte del equipo del jefe de gobierno desde que este encabezó la Procuraduría General de Justicia, posteriormente y al llegar Mancera como titular de la administración capitalina, Amieva ocupó el cargo de consejero Jurídico y desde 2015 es el responsable de las políticas sociales de la capital.