Para 2030 se planea erradicar el virus de la hepatitis C

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Reconstrucción de mandíbula con injerto de hueso de un banco de tejidos

Cirugías a 69 niñas, niños y jóvenes de comunidades marginadas

En el país ya existen tratamientos de acción directa que curan la hepatitis C y ya están aprobados en todos los centros del sector salud IMSS, ISSSTE y Seguro Popular. La cifra de prevalencia al año 2015 es de 0.4% que equivale a 532 personas, pero es una cifra subestimada porque existe un número mayor de personas que no saben que la tienen ya que es una enfermedad que al principio no da síntomas, y tarda mucho en manifestarse entre 20 o 30 años, pero cuando esto ocurre, puede suceder que el hígado tenga alto grado de fibrosis (cicatrices que endurecen el hígado) y provocar cirrosis que impide que el órgano funcione y requiera de un trasplante, de acuerdo con el doctor David Kershenobich, director general del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, considerado uno de los médicos más destacados en el ámbito de investigaciones hepatológicas. Los factores de riesgo para contraer la enfermedad son: haber tenido transfusiones de sangre o cirugías mayores antes de 1994; los niños cuyas madres tienen hepatitis C y fueron infectados al nacer; usar drogas intravenosas e intranasales (porque los adictos intercambian entre si agujas y popotes); relaciones sexuales con múltiples parejas, sin protección; hacerse tatuajes, perforaciones y acupuntura con materiales que no hayan sido correctamente esterilizados; compartir agujas o artículos personales, como cepillo de dientes, rastrillo y cortaúñas, igual que hacerse manicure, pedicure o tratamientos dentales con instrumentos que no hayan sido previamente esterilizados: tener VIH, haber sido sometido a diálisis. Todas las personas que hayan estado frente a estos factores de riesgo aunque haya sido hace tiempo, deben hacerse una prueba de sangre, afirma el doctor Enrique Wolpert, presidente del Comité Científico de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática (FundHepa). La prueba es rápida sencilla y no cara. Además, siempre hay campañas promovidas por la Fundación para hacerse el examen de manera gratuita.

*****

Especialistas de la Unidad Médico Quirúrgica del Hospital Juárez del Centro, realizaron de manera exitosa la primera cirugía de reconstrucción mandibular con injerto de hueso, proveniente de un banco de tejidos, y no del propio paciente, lo cual le ha permitido retomar sus actividades cotidianas, recuperar el habla y la masticación. El doctor Carlos Eduardo OrdÓñez Morales detalló, el procedimiento que llevaron a cabo para extirpar, reconstruir y rehabilitar a un paciente, debido a un tumor llamado ameloblastoma, de siete por cinco centímetros, que afectaba el lado izquierdo del rostro. El tumor era benigno. Después de seis meses, se planeó la reconstrucción de mandíbula, utilizando injerto de hueso que no fuera del mismo paciente, ya que la experiencia médica ha demostrado que al utilizar tejido de otra persona o del banco de tejidos, se pueden evitar infecciones y complicaciones. En los ocho años que lleva el servicio de cirugía maxilofacial de dicha unidad quirúrgica se han presentado alrededor de 10 casos de ameloblastoma. Se desconocen las causas de este tipo de tumores, pero se cree que ocurren cuando las células formadoras de dientes empiezan a crecer descontroladamente, por lo cual hay que acudir de manera periódica a revisión odontológica, y sobre todo, radiografías panorámicas de la boca para detectar a tiempo cualquier lesión. El paciente se encuentra en etapa de recuperación y en espera de someterse a la operación de construcción odontológica.

*****

Para acercar los servicios de alta especialidad a comunidades marginadas, especialistas del IMSS realizaron cirugías a 69 niñas, niños y jóvenes de la Huasteca Hidalguense, de 51 municipios de los estados de Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí, la mayoría de localidades indígenas. La titular del Programa IMSS-Prospera, Frinné Azuara Yarzábal, señaló que en la jornada médica se realizaron 249 valoraciones a menores de edad, que derivaron en un promedio diario de 23 pacientes operados, para curar enfermedades como labio y paladar hendido, deformidades en oídos, manos, pies y dedos por padecimientos congénitos, así como secuelas de quemaduras y fracturas, entre otros males. Los procedimientos quirúrgicos se llevaron a cabo en el Hospital Rural No. 21 de Huejutla, Hidalgo, por un equipo multidisciplinario integrado principalmente cirujanos reconstructores y maxilofaciales, anestesiólogos, enfermeros quirúrgicos e intensivistas.

elros05.2000@gmail.com