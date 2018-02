Un gobierno a la medida de cada quien: Meade

Rinde protesta como candidato presidencial del PRI

Tras rendir protesta como candidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, planteó que el gobierno debe ser “a la medida de cada mexicano”, para que todos puedan vivir en libertad y alcanzar sus metas.

Al convertirse en el primer ciudadano sin partido en ser postulado por el PRI a la elección presidencial, indicó que debe haber un cambio sin precedentes en la política social del país, para lo cual es necesario un registro nacional de necesidades de cada persona.

Meade Kuribreña también se comprometió con los principios del partido, con la ley, la democracia y el progreso, “vamos ir hacia adelante con quienes compartan esas convicciones, quienes no las compartan quedan libres de ir hacia atrás”, expresó.

En el Foro Sol, donde se reunieron casi 30 mil priistas, entre ellos los 18 mil 920 Delegados de la Convención Nacional, Meade refrendó que será implacable contra la corrupción y aseguró que ser candidato es el mayor honor que ha tenido en su vida y lo compromete a trabajar con todos para ganar el 1 de julio.

El aspirante presidencial de la coalición Todos por México aseguró que el destino de esta elección será el triunfo y advirtió que su “única obligación, pacto y alianza es con México”.

Entre porras de “¡Pepe presidente!”, advirtió que hay avances en muchos espacios y sería injusto e ingrato con las generaciones que pusieron lo mejor de sí para alcanzar esos progresos, no reconocerlos.

“Ha habido contribuciones fundamentales para el futuro de México, transformaciones que nos dan cimientos para construir a partir de ellos un mejor país, transformaciones que se concretaron bajo el liderazgo del presidente Enrique Peña Nieto y con el apoyo de todos ustedes”, subrayó.

Afirmó que “aquí está la emoción, la experiencia, el compromiso y el talento que dieron a México las instituciones que todos los días tocan la vida de los mexicanos, aquí está la cuna de las instituciones, aquí está la cuna del IMSS, del Infonavit, del Politécnico, de la Educación gratuita”.

No obstante, Meade reconoció que se ha “escuchado el desaliento de los mexicanos, no podemos desatender, no podemos voltear la mirada a sus reclamos, tenemos que hacernos cargo de las expresiones de malestar y decepción, y para eso tenemos que ver y tenemos que escuchar”.

“Ver y escuchar a quienes elevan su voz y expresan sus legítimas demandas sobre seguridad y justicia, tenemos que ver y tenemos que escuchar su profundo malestar por actos de corrupción que laceran la vida de México y ofenden la dignidad de los mexicanos”.

José Antonio Meade se comprometió a que su conducta la someterá cada día a la evaluación de los mexicanos, “seré implacable en el combate a la corrupción”.

“Mi única motivación son las familias mexicanas, que encuentren el empleo que desean y ofrezcan a sus hijos la educación y el futuro que merece, cuando el bienestar y la seguridad estén en cada hogar mexicanos, entonces México será una potencia. Quiero ser presidente para que México sea una potencia”.

Para ello, dijo que “el centro de mi gobierno, esfuerzo y pasión serán tres grandes objetivos: El primero, México será la capital mundial del talento: haremos que en México se viva para triunfar, un país que se apoye en el talento de cada mexicano, va a desarrollarse al máximo con educación de excelencia, tendrá la preparación para competir y para ganar frente a los mejores del mundo”.

Además que las familias y las mujeres serán primero, en un país en el que las familias mexicanas tengan seguridad, darles más por su trabajo y que sean felices.

Como tercer objetivo Meade planteó un gobierno a la medida de cada quien, en donde cada mexicano, en lo individual, pueda vivir en libertad y alcanzar sus metas, “por eso en mi gobierno cada quien va a tener el apoyo que necesita para que pueda cumplir esa meta, ese anhelo, mi compromiso es hacer realidad los sueños de los mexicanos”.

“Todos los mexicanos somos iguales, pero necesitamos cosas diferentes, vamos a darle a cada mexicano una respuesta a la medida de sus necesidades, todo el apoyo a cada ciudadano para que con su talento y esfuerzo triunfe, es por eso que hoy les pido que vayamos a escuchar el anhelo de cada mexicano”.

En este marco, planteó hacer un cambio sin precedente en la política social, “vamos a iniciar en esta campaña el primer Registro Nacional de Necesidades de cada Persona, en mi gobierno ese registro se va a traducir en un apoyo real y transparente para que con el podamos cumplir sus sueños”.