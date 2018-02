Beyoncé y Elton John harán temas para “El Rey León”

Los artistas han sido confirmados para componer música para el remake de la icónica cinta de Disney

Arturo Arellano

Elton John confirmó su participación en la banda sonora del remake de “El Rey León”, la nueva versión que Disney prepara para 2019 y que contará con temas míticos que el cantante hizo para el filme de 1994. No obstante, Elton John ha revelado que está trabajando junto con Tim Rice, su colaborador en la cinta original, y con Beyoncé, en una canción nueva para esta revisión del clásico.

El británico dijo que esta colaboración se trata de “cuatro canciones en la película, de la original serán ‘Can You Feel The Love Tonight?’, ‘Hakuna Matata’, ‘I Just Can’t Wait To Be King’ y ‘Circle of Life’. Y en el final habrá una canción de cierre, he hablado con Beyoncé y con suerte Tim, ella y yo podremos hacer algo”.

De manera que ahora Beyoncé amplía su participación en el proyecto, al que inicialmente se unió sólo para poner voz al personaje de Nala, la mejor amiga de Simba, el protagonista a quien pondrá voz Donald Glover.

La sinopsis oficial facilitada por Disney, sobre este remake en live actión refiere que “viaja a la sabana africana donde ha nacido el futuro rey. Simba idolatra a su padre, el rey Mufasa, y se toma muy en serio su propio destino real. Pero en el reino no todos celebran la llegada del nuevo cachorro. Scar, el hermano de Mufasa y antiguo heredero al trono, tiene sus propios planes. La batalla por Pride Rock está asolada por la traición, la tragedia y el drama y termina con el exilio de Simba. Con la ayuda de un curioso par de nuevos amigos, Simba tendrá que aprender a madurar y a recuperar lo que le pertenece por derecho”.