“Debiera haber obispas” se presenta aun con sismo

La divertida puesta en escena, liderada por Susana Alexander, se estrenó a tres horas del temblor de 7.2 grados, que sacudió la Ciudad de México

Arturo Arellano

Un nuevo sismo sacudió a la Ciudad de México el pasado viernes, poco después de las 17:30 horas, por lo que se temía la cancelación de eventos a realizarse en diferentes centros de espectáculos, no obstante, al no pasar a mayores, el estreno de la puesta en escena “Debiera haber obispas”, sí se llevó a cabo, pues Susana Alexander asegura que la gente es valiente y que en este país estamos acostumbrados a todo tipo de sacudidas. En ese tenor de risas, sarcasmo, ironía y diversión se contó una historia para reírse, pero también para reflexionar.

Fue poco después de las 21:00 horas cuando se dio la tercera llamada en el Teatro Rafael Solana, para el estreno de esta puesta en escena, que pone en tela de juicio el mismo juicio de las personas, dado que en la actualidad, la mujer sigue teniendo poca participación en el ámbito político y religioso. Así se hace frente a la historia de Matea y el cura de un pequeño pueblo, donde la iglesia lo rige prácticamente todo. Es curiosa la reacción de la gente frente a varias siatuaciones que se plantean en esta historia que escrita hasta más de cuatro décadas y cuya vigencia sigue siendo aterradoramente real, de manera que una vez más la comedia es el vehículo perfecto para recordarle a las personas que algo estamos haciendo mal como sociedad.

Terminada la función, Susana Alexander, actriz protagónica y directora del montaje, refirió: “estoy muy contenta de que no hayan tenido miedo de venir, la cancelación de este estreno no pasó por mi cabeza nunca, ya que me di cuenta que el sismo no trajo mayores consecuencias y de que sé que los mexicanos son valientes. Ya estamos acostumbrados a este tipo de sacudidas… y de otros tipos de sacudidas”. Quizá también como la sacudida que generalmente le da el teatro a las personas, enfrentándolas a un espejo de sí mismas sobre el escenario. “Por eso es importante no dejar de ir al teatro, porque aquí nos vemos reflejados, aquí podemos vernos, reencontrarnos y como con esta historia inspirarnos a corregir determinados patrones de conducta que hemos venido arrastrando equívocamente”.

Platica: “nos estábamos maquillando cuando sonó la alarma sísmica y Pilar Flores del Valle me jaló, me dijo ‘vámonos para afuera’, la verdad es que ella ya está muy sensible, ya que perdió su departamento en el sismo de septiembre. Así que salimos, yo nunca había escuchado la alarma, pero como siempre digo escucho llover, pero no me mojo. Fue un escándalo, yo terminé abrazada de un poste para no caerme, afuera del teatro”, refiere entre risas. Por otra parte, añadió: “esta obra se escribió en 1953 y hemos decidido dejar todo situado en esa época, para darnos un tirón de orejas y que veamos cómo después de tantos años, la seguimos regando en lo mismo, esperamos que esta obra les llegue y si les gustó que nos recomienden”.

En la obra también participan Roberto D’Amico, Enrique Becker, Cecilia Romo, Rosario Zúñiga, Pilar Flores del Valle, Caribe Álvarez, Julio César Luna, quienes ofrecerán funciones en el Teatro Rafael Solana, los viernes 19:00 horas, sábados 18:00 y 20:30 horas, domingos 18:00 horas.