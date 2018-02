Non Stop Ska Festival, puro baile y diversión

El evento se realizó sin complicaciones, recibiendo cerca de 15 mil personas en el Palacio de los Deportes

Bandas, como Bad Manners y Tokyo Ska Paradise Orchestra se llevan la noche con presentaciones para el recuerdo

Arturo Arellano

Por fin, se llevó a cabo la segunda edición del Non Stop Ska Festival, una verdadera fiesta dedicada al ska de culto, que ya nació grande, puesto que nunca nuestro país habia tenido la presencia de leyendas mundiales del género en un escenario tan grande y con una producción de tan alto nivel. Es por ello que los fans del ska atiborraron los tres escenarios colocados dentro del Palacio de los Deportes y en su pabellón, para deleitarse con la actuacion de bandas, como Bad Manners, Desorden Público, Mark Foggo, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Melodycans y otros, que ofrecieron lo mejor de sus repertorios ante una ola de 15 mil personas.

Cabe destacar que este festival ya había sufrido una cancelación por los sismos del pasado mes de septiembre, por lo que los organizadores temían que tuviera que ser suspendido de nueva cuenta, debido al nuevo sismo que se suscitó el viernes previo a su realización, no obstante, protección civil y autoridades del Palacio de los Deportes otorgaron el permiso para que se efectuara, ya que no habría el mayor riesgo para los asistentes, que aun con sismos, demostraron que nada haría retumbar con mayor fuerza este inmueble que una fiesta llena de paz, baile y skanking.

Desde temprana hora ya desfilaban miles de amantes del ska por los alrededores del coloso de cobre, pues el festival tendría la actuación de la primera banda a medio día, se trataba nada más y nada menos que de Travelers All Stars, en el escenario ubicado en el pabellón, que si bien por ser los primeros se pensó que no habría mucha afluencia de gente, fue todo lo contrario, situación que asombró a los propios músicos y siendo agradecidos, se entregaron al máximo, durante los poco más de 30 minutos que duró su actuación. A la par en el domo, la Banda Skalavera se preparaba para hacer lo suyo, lo mismo que Big Máscara en el escenario Sound System, que fue dedicado para Dj’s y artistas que qierían mostrar su colección sonora en torno al ska.

El ambiente se vivió amigable desde el primer minuto, pura camaradería entre fanáticos y las mismas bandas, que emocionadas subían al escenario para disfrutar de un festival sin precedentes. Desfilaron en los diferentes escenarios despúes bandas como Skampida, Decibelios, Negros Vivos, Juantxo Skalari & La Rude Band, Mark Foggo, Skaterrestres, Adhesivo, Melodycans, La Banda Skalavera, Calibre 57, Travellers Al Stars, Mafia Rusa y Skapital Sound, estos últimos que pusieron a todo el pabellón a cantar al ritmo de “Eres una en un millón”, dejando ver que el ska en su pura esencia también tiene cientos de miles de fanáticos mexicanos y no sólo las bandas de ska fusión o wolrd music, que generalmente encabezan los festivales de música en el país.

Otro detalle a recalcar, es que los miembros de las bandas se mostraron abiertos y muy cercanos a su público, pues se les vio a muchos de ellos caminando entre la gente, disfrutando de la actuación de las demás bandas y hasta compartiendo una cerveza, fotografías y autógrafos con sus fans, un fénomeno que dificilmente se ve en otros festivales. Unos que llamaron la atención fueron los Oi-Skall Mates, que se quedaron al pie del escenario Sound System por muy buen rato, accediendo a convivir con la gente.

Ya entrada la noche venían los platos fuertes del festival, con la presencia de bandas leyenda de Latinoamérica y el mundo, como Bad Manners, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Hepcat, New York Ska Jazz Ensemble y Desorden Público. Estos últimos, los de Venezuela, representando muy dignamente el ska de culto hecho en Latinoamérica, dejando claro que se tiene con que, incluso para exportar el sonido latino al mundo entero. Como bien prometieron, armaron el desorden en un tema en complicidad con Tokyo Ska, volviendo locos a todos los presentes.

Pero la locura total se vivió poco después de las 21:00 horas, con la llegada al escenario de Bad Manners, quienes desde Londres, arribaron para demostrar la esencia europea del género Two Tone, con éxitos como “Sally Brown”, “Just A Feeling”, “Skinhead Love Affair”, “Lorraine, “Skinhead Girl” y “Happy”, teniendo en su alineación al saxofonista y también organizador de este evento, Deals Olan, que ha llevado siempre la bandera de México en alto con su talento. El cierre con broche de oro vino desde el otro lado del mundo, con la presencia de Tokyo Ska Paradise Orchestra, que pusieron a bailar a todos con canciones como “Ginga To Meiro”, “Sekai Chizu”, “Dear My Sister”, la siempre extraordinaria “Pride of Lions” y otras, hasta llegar a la esperada “Ska Me Crazy” y otras como “Tasogare o Asobu Neko”.