Criopreservación de óvulos en caso de cáncer de mama

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Dispositivos tecnológicos para reemplazar el cigarrillo tradicional

Campaña “La vejez cuenta” en canal 11

Laura, una joven mujer que se dedica a la optometría y madre de una niña de 13 años, decidió congelar sus óvulos, tras su diagnóstico de cáncer de mama en octubre pasado, cuando se palpó una bolita en su seno derecho. Fueron sus médicos tratantes del MILC (Médicos e investigadores en la lucha contra el cáncer de mama) en el INCAN quienes le informaron sobre la opción de congelar sus óvulos para más adelante tener otro bebé. Los especialistas le explicaron que con las quimioterapias sus óvulos iban a perder calidad y sería difícil en un futuro lograr un embarazo de forma natural. Sin embargo, la opción era real con los expertos en Medicina Reproductiva de IVINSEMER, su directora, doctora Gabriela García Jiménez, explica que el tratamiento para la preservación de óvulos tiene una duración entre 10 y 12 días, donde la mujer se somete a un esquema de tratamiento para madurar sus células reproductivas y, posteriormente, extraerlas y preservarlas con técnicas de criopreservación. La vitrificación de ovocitos permite que los óvulos maduros conseguidos tras la estimulación ovárica, sean criopreservados para usarlos posteriormente cuando la paciente decida. Los tratamientos de este tipo no interfieren con la quimioterapia, radioterapia o las terapias blanco, por lo que la mujer con cáncer no presentará algún evento adverso.

*****

La industria tabacalera está desarrollando nuevos dispositivos tecnológicos para reemplazar el cigarrillo tradicional. Su objetivo es ofrecer alternativas potencialmente menos dañinas a aquellas personas que fuman y que, por una razón u otra, no quieren dejarlo de hacer. Michael Manson, científico de Phillips Morris. afirma que de acuerdo con diversos estudios aunque la nicotina es adictiva y no está exenta de riesgos, no es la nicotina la causa de las enfermedades vinculadas al cigarrillo, sino los miles de componentes químicos que contiene el humo del tabaco. Las sustancias nocivas generadas por la combustión, como el alquitrán y el monóxido de carbono son las que causan cáncer, enfermedades cardiovasculares y pulmonares. La ausencia de combustión y de humo, son centrales en estos nuevos productos para reducir los riesgos para la salud. Una de las alternativas más populares son los cigarrillos electrónicos, que vaporizan un líquido que puede o no contener nicotina en dosis reducidas. Otros productos más innovadores, en lugar de llevar líquido, contienen tabaco especial que se calienta sin llegar a quemarse, resultando más atractivo para los fumadores porque se asemejan más en aspecto, aroma y sabor a los cigarrillos comunes. Algunos de estos productos funcionan con un dispositivo con forma de bolígrafo al que se le inserta un cartucho de tabaco y cuyo vapor contiene un nivel de sustancias tóxicas de entre 90-95% inferior a las presentes en el humo del cigarrillo tradicional. Otros, que en apariencia se asemejan a un cigarrillo tradicional, calientan el tabaco con una punta de carbono. En algunos países como Japón se usa con regularidad y se espera que pronto la FDA lo apruebe en Estados Unidos y luego la Cofepris en México.

*****

Datos del INEGI indican que en México más del 10% de la población tiene 60 años o más. Que en uno de cada 3 hogares mexicanos, vive un adulto mayor y que en 37% de ellos el único ingreso proviene de personas de la tercera edad. A pesar de estas cifras muchas veces se le margina y se le hace menos. Por ello Canal 11 creo la campaña “La vejez cuenta” que busca dignificar a las personas adultas mayores en México y sensibilizar a la población acerca de la importancia de cuidar, apreciar y proteger a las personas adultas mayores. Bajo la divisa “Comprensión y respeto” la campaña aborda diversas temáticas asociadas con situaciones cotidianas a que se ven expuestos en casa, en la calle y en espacios públicos como bancos y transportes. La campaña “La Vejez Cuenta” se realizará a través de 24 cápsulas animadas de un minuto de duración, en formato HD y comenzarán a trasmitirse a partir del 19 febrero por la señal abierta de canal ll.1, así como a través de su señal internacional y sus plataformas digitales. En las cápsulas incluyen ejemplos claros del día a día de los adultos mayores en las cuales se muestran distintas posturas acerca de sus acciones, deseos y problemas, así como su derecho a ser respetados como miembros valiosos de la sociedad, capaces de aportar su experiencia.

