Definidos los 3 principales candidatos; de entre ellos saldrá el próximo Presidente

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

A menos que ocurra algo imprevisto, cosa que bien puede ocurrir, el próximo Presidente de México saldrá de entre Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya o José Antonio Meade.

Los tres fueron ayer ratificados por sus alianzas y partidos como sus abanderados hacia Los Pinos. A partir de ello son ya candidatos.

Así, mientras el tabasqueño advertía que de ganar, “actuaré como presidente de la República, con terquedad, con necedad, con perseverancia, rayando en la locura, obcecada, voy a acabar con la corrupción”, el panista Anaya prometió que con él en la silla presidencial, México saldrá de la mediocridad y José Antonio Meade se comprometió a ser implacable contra la corrupción.

Y, ciertamente el discurso de aceptación de la candidatura de Meade no fue nada cercano a lo vivido y dicho por Luis Donaldo Colosio al aceptar su postulación, ni en el tono ni en el énfasis y profundidad de aquella frase de: “Veo un México con hambre y sed de justicia”, pero el ahora abanderado presidencial del PRI lo intentó, cuando dijo:

“Todo nosotros hemos visto y escuchado el desaliento y el enojo de muchos mexicanos… no podemos desatender ni ignorar las exigencias de la sociedad, no podemos voltear la mirada ni perder el oído a los reclamos…

“Tenemos que hacernos cargo de las expresiones de malestar y decepción, y para eso tenemos que ver y escuchar, ver y escuchar a quienes elevan su voz y expresan sus legítimas demandas sobre seguridad y justicia…

“Tenemos que ver y tenemos que escuchar su profundo malestar por actos de corrupción que laceran la vida de México, y ofenden la dignidad de los mexicanos…

“Tenemos que ver y escuchar a las niñas y a los niños, millones de ellos, que exigen tener una vida mejor”, precisó.

Y hasta ahí llegó su aceptación y comentario sobre una realidad lacerante en la que millones de mexicanos, como dijo aquel 6 de marzo de 1994 Luis Donaldo Colosio, ya no sólo ven un país con hambre y sed de justicia, sino en la mas absoluta inseguridad y miseria, confrontado social y políticamente.

El puntero de esta contienda fue más directo:

“Soy terco, es de dominio público, soy necio, obcecado, perseverante o como suele llamarse a quienes defienden ideales y principios por alguna causa. Con esta misma convicción actuaré como presidente de la República, con terquedad, con necedad, con perseverancia, rayando en la locura, obcecada, voy a acabar con la corrupción”, subrayó para reiterar su gran objetivo de Gobierno.

La polarización y los conflictos

Todo ello ocurrió mientras Ricardo Anaya era severamente cuestionado y denunciado por el gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral quien acusó ante una asamblea del PAN que un grupo de cinto encabezado por Anaya se habían robado la candidatura y al partido para designar candidatos a modo para sus amigos y cuates.

En el PRD, la asamblea de ratificación de candidaturas terminó en zafarrancho.

En el PRI la ratificación formal de José Antonio Meade como candidato presidencial, estuvo precedida por una declaración del senador Joel Ayala, líder nacional de la burocracia nacional a través de la FTSSSE, en la que pedía al presidente Enrique Peña Nieto que, como “primer priísta del país”, removiera al líder nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza antes de que se pierda la Presidencia de la República.

“Está en las manos del primer priísta de México, el presidente Enrique Peña Nieto, llevar a cabo en el momento más conveniente los respectivos ajustes en la dirección nacional del PRI”, dijo Joel Ayala, en un pronunciamiento que causó inquietud en la dirigencia del tricolor.

El coordinador de los senadores del tricolor, Emilio Gamboa advirtió a su vez que no es momento de hacer cambios en la dirección de su partido.

El experimentado coordinador de la bancada senatorial del PRI, explicó que siempre surgen inconformidades cuando los partidos abren su selección de candidatos a senadores y a diputados.

Pero horas después el senador Miguel Ángel Chico Herrera, del PRI por Guanajuato, renunciaba a una militancia de al menos 30 años para sumarse a Morena.

Chico Herrera, que aspiraba a ser candidato del PRI a la gubernatura de Guanajuato y no la logró, y se enteró que había sido excluido cuando el elegido, el también senador priísta Gerardo Sanchez le llamó para anunciarle que él era ya el candidato de unidad del PRI a gobernador Guanajuato.

Reparto de candidaturas

En este contexto los diferentes partidos aprovecharon el fin de semana para realizar sus asambleas a fin de nominar a sus candidatos de mayoría y pluris y de mayoría tanto al Senado como a la cámara de diputados.

Por el PRI se mencionó que en la lista de pluris podrían ir, en el siguiente orden: Claudia Ruiz Massieu, Miguel Ángel Osorio Chong, Carolina Viggiano, Pablo Gamboa Miner…

En la elección de 2012, lograron entrar 11 senadores pluris: Emilio Gamboa, Joel Ayala, Cristina Díaz, Hilda Flores, Diva Gastelum, Isaías González, Armando Neyra, Graciela Ortiz, Carlos Romero Dechamps, Raúl Cervantes y Arely Gómez.

En esta ocasión se espera puedan llegar al menos 8 por el PRI.

Por Morena, bajo la instrucción de Andrés Manuel López Obrador van, como pluris:

El líder minero con 12 años en el exilio candiense Napoleón Gómez Urrutia y el panista calderonista Germán Martínez así como la maestra Ifigenia Martínez y la expanista Gabriela Cuevas.

Por candidaturas de mayoría al Senado, se ha apuntado a: Martí Batres, Félix Salgado Macedonio, Nestora Salgado, Delfina Gómez, Higinio Martínez, Susana Harp, Lilly Téllez, Alfonso Durazo y Rocío Nahle.

En un parto tormentoso donde hubo denuncias, jaloneos, negociaciones y golpes, en PRD y PAN se aprobaron listas para ser nominadas por la alianza México al Frente en que se encuentran:

El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, la panista y delegada en la Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez; el perredista y ex candidato a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda; uno de los dirigentes de Nueva Izquierda, Jesús Zambrano; Emilio Álvarez y el aguerrido panista Juan José Rodríguez Pats.

En esta lista aparecen los nominados por el PAN, donde además de Mancera, están: la ex candidata presidencial y del estado de México, Josefina Vázquez Mota; Indira de Jesús Rosales San Román, el líder sustituto de Anaya, Damián Zepeda Vidales; Kenia López Rabadán, el ex gobernador de Puebla y exprecandidato presidencial Rafael Moreno Valle, la exdirigente histórica de Acción Nacional, Cecilia Romero Castillo; el coordinador de los diputados federales blanquiazules Marko Antonio Cortés; Adriana Aguilar Ramírez; el ex dirigente nacional del PAN Luis Felipe Bravo Mena; María Eloísa Talavera, César Jáuregui Robles y Maribel Vargas Licea.

