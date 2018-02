“Ojalá el amor bastara”, una introspección en el amor

La puesta en escena se presenta en el Foro Bellescene, con la participación de Shadé Ríos y Jorge Gustavo García en los roles protagónicos

Arturo Arellano

“Ojalá el amor bastara” es una puesta en escena, pluma y dirección de Marisa Gómez, en el que plantea las diferentes etapas del enamoramiento, partiendo de la historia de una pareja que se enfrenta a diferentes viscicitudes, como lo hacen seguramente todas las parejas, es por ello que se convierte en una obra de identificación, que pretende ayudar a las personas a realizar una instrospectiva sobre el amor y las relaciones de pareja. Este montaje se presenta en el Foro Bellescene, con la participación de Shadé Ríos y Jorge Gustavo García, hasta el 10 de marzo próximo.

Shadé Ríos ofrecio más detalles al respecto en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Yo soy la actriz, somos dos actores en escena y somos encargados también de la cuestión de producción, junto con un equipo de 5 personas. Tenemos apenas dos sábados de haber iniciado la temporada y nos da gusto notar que el público reflexiona sobre el tema de las parejas. Esta es una provocación para la gente que está en medio de un noviazgo, o para quienes quieren tenerlo, incluso para quienes ya están casados. Puesto que son momentos distintos de una relación los que se plantean en cada escena y la gente puede reconocerse.

Hemos tenido en el público a matrimonios de 25 años de duración y se siguen sorprendiendo, reconocen seguir aprendiendo también”.

Asegura que es importante atreverse a ver este tipo de historias. “Creo que enfrentarse a ver como el otro vive una relación de pareja y las tomas de decisiones, de cuando tienen que separarse o dejar una relación en la que peleas todo el tiempo, es complicado, pero también es importante, de ahí se aprende. Por que hay que saber los indicadores de que algo no está marchando bien y no hacer que no pasa nada. Es lo más fuerte de la obra en el término de que en este espejo se ven reflejados en el dolor de los personajes”.

Lo mismo, refiere que “por lo pronto estoy agradecida con Jorge Gustavo, hay una química fuerte. Se agradece poder trabajar con alguien en el que puedes confiar, no sólo en profesionalismo, sino compromiso en escena y capacidad de profundizar, porque todos hemos tenido experiencias similares o cercanas en el tema de la pareja y de pronto como actores también debemos generar valentía para enfrentar temas que duelen. En este caso, la obra tienen momentos variados, diferentes estados de ánimo, hay de amor, sensualidad y otros ácidos, de humor sarcástico, momentos dolorosos, pero ambos actores sostenemos la ficción para mantener al público pendiente de lo que sucede en escena”.

El reto es según refiere “abrir la pregunta, darse cuenta cuando la voluntad o sentir literalmente amor no es suficiente para mantener una relación de pareja, porque eso implica cosas más grandes. Cuando uno acepta ciertas decisiones, el rol que se aprendes a jugar dentro de una relación y mucho de lo que conseguimos a veces viene de educación emocional marcada en el juego de poder y manipulación, lo cual está mal, tenemos que cambiar esos patrones de conducta en las relaciones de pareja”.

Sinopsis: Los personajes son El y Ella y la historia inicia con un “auto-stop”, Ella sube al auto de El, iniciando el viaje, el viaje consiste en irse internando a los detalles de su relación: lo que anhelan, lo que sueñan, en como se van convirtiendo en cómplices y amantes entre juegos que los van acercando poco a poco, Ellos juegan a desear un amor “de película”, a ser “la pareja del año”, a que El sea “El mago” que resuelva todas la adversidades y preocupaciones. Pero el camino a veces no los lleva a ningún lado y tienen que tomar otras rutas. En esta historia podemos ser testigos de los pensamientos de ellos, de aquel “otro lado” que muchas veces unos y otros no conocemos.