Los Sebastianes invitan a disfrutar el amor “En vida”

La agrupación de Mazatlán estrena nuevo disco, y con éste, su entrada de lleno a la música sinaloense dedicada al romance

Arturo Arellano

Desde Mazatlán llegan Los Sebastianes, una banda sinaloense que no quiere ser del montón y por ello cada día trabajan en hacer nuevas y mejores canciones, esto lo demuestran con el lanzamiento de su nuevo disco “En vida”, en el que incluyen en su totalidad temas románticos, esto no quiere decir que dejen la fiesta y el baile, puesto que refieren que con el disco la gente tendrá un viaje de emociones, pero todas en torno al amor, dejando por completo lo que les dio a conocer en un principio que fueron los narco- corridos.

En conferencia de prensa, los miembros del grupo dieron detalles al respecto y de entrada Andrés Padilla su vocalista explicó “estamos contentos y agradecidos con el público, porque el disco ya es conocido en México, EU y Centroamérica, se encuentra en el primer lugar del monitor latino, arrancamos con el sencillo ‘En vida’ y a la gente le ha gustado muchísimo, hemos roto récord estuvimos en primer lugar también por ‘Indeleble’, y no lo habíamos vuelto a hacer, pero ahora ya con la canción que da nombre al disco volvimos otra vez a estar en los parámetros del primer lugar en todo el monitor latino en México, EU y Centroamérica también estamos sonando fuerte”. Lo mismo destacan que “con este tema invitamos a la gente a que se amen en vida, que no se peleen por tonterías, que disfruten del hoy, del ahora, porque muchas veces nos esperamos a que alguien muera para reunirnos y hasta llevar flores, pero no debe ser así, hay que demostrar el amor en vida”.

Añadió que el disco incluye temas de compositores como Joan Sebastian, Horacio Palencia y Marco Antonio Solís. “Estamos incluyendo únicamente temas románticos, de amor y desamor, son varias historias con las que estamos seguros de que la gente tendrá un viaje de emociones, pero todas en torno al amor. Somos una banda que busca que la gente se sienta bien. Por eso, ahora de lleno le cantamos al amor y ya no tanto los narco- corridos, porque también nos dimos cuenta de que eso nos limitaba a un determinado tipo de público, ahora con letras más universales podremos llegar a todo el mundo, si Dios quiere”. “No sólo grabamos temas de grandes autores, creemos que cualquier autor, por nuevo o joven que sea, si tiene un buen tema, por supuesto que se lo vamos a grabar”.

Dado que su compañía disquera les entregó un disco de oro por las altas ventas de este nuevo material, recordaron: “nosotros les cantábamos canciones a los turistas en la playa, cobrábamos ochenta pesos la pieza, en ese momento jamás nos pasó por la cabeza que íbamos a llegar a sonar en Estados Unidos, a tener un disco de oro y que como ahora tendríamos la oportunidad de cantar en grandes festivales, como el que se llevará a cabo en el Estado Azteca, y nos sorprendemos, estamos agradecidos, porque han sido seis años de trabajo duro y constante. Creemos que cuando el éxito te llega después de tanto esfuerzo y trabajo, se valora más”.

Con esta aceptación de los mexicanos y centroamericanos, refieren que “en algún momento la música regional mexicana, dejará de ser regional mexicana, para ser ahora regional nada más, de Latinoamérica, porque estamos llegando más allá de nuestras fronteras, estamos en primer lugar en Centroamérica, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, eso ha sido una noticia fabulosa para nosotros”. Así, el disco “En vida” ya está disponible para compra y escucha en todas las plataformas.