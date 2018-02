Fernado del Solar pone ¡Arriba los corazones!

El actor y conductor de televisión presenta un libro, con el relato de su vida a cinco años de ser diagnosticado con linfoma de Hodgkin

Asael Grande

Fernando tenía un trabajo estable y ascendente, que lo había llevado a ser una figura estelar. Era también la pareja sentimental de una famosa y atractiva conductora, con quien recién se había casado y que le había dado los mejores regalos de su vida: sus dos pequeños hijos, Luciano y Paolo. De golpe, todo comenzó a transformarse. Lloró, se enojó, culpó a diestra y siniestra, puso mucha resistencia, se alejó y se abandonó en una tristeza profunda. A finales de diciembre de 2015, Fernando experimentó su mayor temor: la muerte.

¡Arriba los corazones! es el relato que, a cinco años de ser diagnosticado con linfoma de Hodgkin, el famoso conductor ha decidido compartir de la manera más sencilla, honesta y apegada a sus sentimientos, revelando cómo enfrentó la pérdida de la salud, de su pareja, de su trabajo, de la fe, y de cómo esta adversidad lo llevó a aceptar estas amargas pruebas y traducirlas en bendiciones disfrazadas: “2017 lo cierro increíble, lleno de amor, con los seres que quiero, lleno de esperanza, de vida, y empezando este 2018 con todo, con un proyecto llamado ¡Arriba los corazones!, hay dos cosas fundamentales; la primera, escribir un libro, tenía una locura en mi cabeza, después de haber pasado varios procesos de pérdida, de salud, de una relación, de trabajo, perdí a mi abuela, entonces mi cabeza era un caos absoluto, y poderlo poner en un papel, hizo una especie de catarsis, y aparte, fue como compartir una experiencia, herramientas que no sólo me pueden servir a mí, sino a todo el mundo, a quien quiera leer el libro, y se le pueda cambiar un poco su manera de pensar, de que cambie su percepción de la vida”, dijo Fernando del Solar, en entrevista con DIARIOIMAGEN

Tras una cirugía para controlar su tercera y peor crisis médica, fue inducido al coma. Sugirieron a su madre desconectarlo; sin embargo, se negó. Minutos antes ella había recibido al guía de su grupo de Cábala que le indicó: «A partir de este momento no crea en todo lo que ve, ni crea en todo lo que escuche. Crea en Dios, Él tiene la última palabra». Entre cinco y siete días fue el plazo que pidió Rosa al hospital para mantener con vida artificial a su hijo. El 31 de diciembre Fernando despertó: “entendí muy claro que si me iba a quedar, porque en el libro relato que estuve en coma diez días, estuve en ese lugar al que vamos a ir, entendí que si iba a quedarme aquí, era por mí, y por mis ganas de vivir, y por ende, iba a poder disfrutar de mis hijos, toda mi vida estaba buscando el reconocimiento, pero me di cuenta que eso no lo era todo en la vida, así que tuve que replantearme las cosas, y hoy me siento más vivo conmigo”.

Originario de Buenos Aires, Argentina, Fernando del Solar, uno de los conductores, modelos y actores más queridos de la televisión mexicana, figura prominente del bienestar y el amor para sanar nuestra vida, fue diagnosticado en 2012 con linfoma de Hodgkin y desde entonces inició una lucha contra el cáncer, del cual es superviviente y realiza un voluntariado frecuente en la Fundación René Mey en el Centro Médico Siglo XXI en la Ciudad de México. Desde 2016 realiza sus conferencias testimoniales para escuelas, asociaciones civiles, gobiernos, empresas y corporativos: “estaría increíble que la gente lea ¡Arriba los corazones!, porque cualquier persona que haya pasado un proceso de duelo, o que esté pasando por una pérdida, puede identificarse, y saber cuáles son las herramientas para poder superar este duelo, ahora, el superarlo o no, es tarea de cada quien, es un proceso personal e intransferible, y ¡Arriba los corazones! es un mensaje de amor, de esperanza para todas aquellas personas que tengan ganas de crecer y evolucionar como seres humanos”.