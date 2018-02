Develan escultura de José Emilio Pacheco

Como un homenaje a su trayectoria en Tlalnepantla

Tlalnepantla, Estado de México.- La alcaldesa Denisse Ugalde Alegría y la periodista Cristina Pacheco, develaron la escultura en bronce del escritor José Emilio Pacheco, la cual engalana el lobby del Centro Municipal de la Cultura y las Artes que desde hace dos años lleva su nombre, como un homenaje a su trayectoria y trascendencia en la literatura mexicana.

“Hoy queremos reafirmar el compromiso que hicimos para que este gran centro de cultura, honrado con el nombre de José Emilio Pacheco, siga siendo un importante referente cultural en una de las zonas más pobladas del país, con una política pública que sea componente central del desarrollo humano y social”, apuntó la presidenta municipal.

Resaltó que ante la crisis que se vive a nivel mundial por la pérdida de valores, es importante recuperar inteligencias honradas, reflexivas, críticas e íntegras como la de José Emilio Pacheco.

Afirmó que para cambiar el mundo, no habrá mejor instrumento que el de la inteligencia y con ella los conceptos éticos que le son inherentes, de ahí la importancia de fomentar en las nuevas generaciones el gusto por la lectura, las artes y la cultura.

Denisse Ugalde puntualizó que José Emilio Pacheco seguirá siendo referente cultural en el sentido más amplio de la palabra, por lo que invitó a los presentes y a la ciudadanía en general a leer la reciente edición de “Inventario”, libro de referencia, de consulta y una gran novela intelectual.

A su vez, Cristina Pacheco expresó su emoción por volver a ver a José Emilio Pacheco, “hoy me he vuelto a casar con él, está en una estatua, pero no se queda en silencio, lo va a rodear para siempre el humor de la lluvia, del viento y las voces de los estudiantes de este centro cultural.

“Por las noches pensaré en esta estatua y muy frecuentemente vendré a visitarla, a sabiendas de que no está fría, ni sola ni aislada, sino llena de vida y de palabras, de esas palabras con las que él creó un mundo inmenso”, manifestó la destacada periodista.

En este evento estuvo presente la escultora Cecilia Vélez Zamudio, quien externó su sentir por crear la figura de uno de los escritores más importantes de la literatura mexicana: José Emilio Pacheco.

Como parte de esta ceremonia a la que asistieron Venancio Ugalde, de Grupo Educativo Graven; Sara Masri Cherem de Rophie y la maestra Angélica Olvera García, quienes participaron como donantes de la escultura, Otto Raúl González, responsable de la Casa del Poeta “José Emilio Pacheco”, hizo una semblanza del escritor mexicano en la que recordó algunos de su poemas y obras literarias.