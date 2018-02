México-Canadá, aliados estratégicos

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Marko Cortés Mendoza, destacó la condición de aliados estratégicos de México y Canadá, además de resaltar que, ahora más que nunca, se deben establecer puentes de entendimiento entre aliados para el progreso del hemisferio.

En esquemas de cooperación se ha logrado impulsar intereses comunes en foros internacionales y regionales.

“Hemos coincidido, dijo, en agendas temáticas muy particulares, como la protección de los derechos humanos, políticas de los migrantes y refugiados, en el fomento de la desmilitarización, la promoción al cuidado del medio ambiente y el impulso de políticas progresistas en materia de género.

Señaló que Canadá es el segundo país de origen de los turistas que visitan México, en tanto que el número de mexicanos que viajaron a ese país aumentó 50%.

“Estos intercambios se han incrementado gracias a la reanudación de vuelos directos regulares entre ambas naciones y a la eliminación de visas a los ciudadanos mexicanos. Esto es, sin duda, de vital importancia para la economía de ambos países y, especialmente, para la generación de empleos que en México tanto necesitamos”.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, Canadá es el tercer socio comercial de México y cuarto país inversionista en nuestro país. A partir de la entrada en vigor del TLCAN, el comercio bilateral se ha multiplicado y la inversión en México se ha consolidado en la cuarta fuente de Inversión Extranjera Directa en nuestro país.

Por otra parte, el diputado Cortés señaló que ambos países promueven un conjunto de temas para fortalecer políticas en materia de energías renovables, estimulando que Norteamérica sea uno de los principales mercados energéticos a nivel mundial.

Estimó que el mundo está cambiando de forma acelerada, pues hoy vemos que ya todas las plantas industriales de automóviles están migrando para poder hacer toda su fabricación de vehículos para que sean a través de energías renovables, para que sean a través de energía eléctrica.

En su mensaje en el marco de la inauguración de la XXI Reunión Interparlamentaria México-Canadá, el legislador invitó a los participantes a hacer un balance de los resultados en un mundo altamente globalizado y que avanza a pasos agigantados en la tecnología.

AGUILAR, HÁBIL NEGOCIADOR

Si con alguien no se equivoca el PRI es con Ricardo Aguilar Castillo, considerado hábil negociador, cercano a la gente y porque pertenece a la generación del “discurso de los hechos”. En él no caben los discursos demagógicos. Aguilar Castillo, ex dirigente del partido en el Estado de México, electo candidato a diputado federal por el Distrito I, tiene la plena convicción de no fallarle a quienes depositen su confianza en él, porque sabe de las preocupaciones de los ciudadanos, y lo que la gente quiere, son representantes de a pie, que vivan su circunstancia y su vida cotidiana. “Seré, dijo, un diputado cercano a ellos, porque lo que no perdonan es la desatención, la falta de respeto, que no los escuchemos y que no estemos cuando requieren una orientación; eso no lo perdonan”.

Aguilar Castillo fue electo candidato del PRI a Distrito I, que comprende los municipios de Acambay, Aculco, Polotitlán, Soyaniquilpan, Temascalcingo, Chapa de Mota, Villa del Carbón, Morelos y Jilotepec.

SIGUE EL DEBATE POR RECURSOS

De acuerdo con lo señalado por Armando González Escoto, presidente del Partido Encuentro Social, aliado de Morena, la iniciativa de reforma enviada por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, “es insuficiente”.

Asegura que “pretende callar las voces de la sociedad civil” que han exigido transparencia en los recursos del Fondo de Reconstrucción, sin reconocer el fondo del problema, que es “una Ley de Reconstrucción mal redactada”.

Después de que Mancera envió a la Asamblea Legislativa su iniciativa de reforma al Presupuesto de Egresos de 2018, que le daría facultad a la Secretaría de Finanzas para que maneje los más de 8 mil millones de pesos destinados para la reconstrucción, el líder del PES declaró que “lo que anunció el gobierno local es un “curita” que sólo remedia una parte de toda la problemática.

Igual que lo han señalado otros actores, González Escoto dijo que la crisis que se está viviendo en el proceso de reconstrucción por la renuncia del Comisionado y de los subcomisionados, se debe a un mal planteamiento inicial “de los que el PES local ha dado cuenta desde meses atrás. Por lo tanto, exigió al titular del Gobierno de la CDMX asuma la responsabilidad que tiene con los habitantes de la capital y presente a la brevedad la iniciativa de reforma a la Ley de Reconstrucción, a fin de garantizar el derecho humano a una vivienda adecuada”.

