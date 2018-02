Candidaturas, todo por un hueso

Guillermina Gómora Ordóñez

Se acabó el misterio, los partidos políticos repartieron el botín de las candidaturas con nombres y ubicaciones que a más de uno dejaron con el ojo cuadrado o el hígado al revés, según su aspiración para seguir viviendo del presupuesto.

Los aspirantes mandaron ¡al diablo!, los principios políticos, en el decadente espectáculo del “chapulineo”, donde no sólo brincaron de un puesto a otro, sino de partido también, a fin de conservar u obtener, sin pudor alguno, las prebendas del poder.

Para muestra, la lista de Morena al Senado por la vía plurinominal, es oootra historia; aparecen ex militantes del PRI, PAN y PRD, destacan los nombres del líder sindical Napoleón Gómez Urrutia, exiliado en Canadá desde el 2006, luego de ser acusado por un fraude millonario, al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana; Nestora Salgado García, la “comandanta” de la policía comunitaria de Olinalá, que fue acusada de secuestro; el ex líder panista Germán Martínez Cázares,; la fundadora del PRD, Ifigenia Martínez; la ex ministra Olga Sánchez Cordero y el delegado con licencia en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal.

En el caso de las diputaciones aparecen Tatiana Clouthier, la ex panista Gabriela Cuevas, Porfirio Muñoz Ledo, Horacio Duarte y el ex priísta Miguel Ángel Chico.

Un mosaico, que confirma que “en política no hay amigos; no hay más que cómplices”, como afirmó el periodista Rafael Barret.

En el PAN y PRD también llevaron al cabo el reparto del botín electoral y el pago de favores. Los ungidos para el Senado fueron: Josefina Vázquez Mota, ex candidata presidencial; Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la CDMX; Damián Zepeda, presidente con licencia del PAN; Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla; Marko Antonio Cortés Mendoza, coordinador de los diputados panistas; la delegada de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, y el ex aspirante independiente a la Presidencia, Emilio Álvarez Icaza, entre otros.

Y ya que estamos en el tema de las componendas, ¿qué tal las candidaturas del nepotismo en tres estados? Bajo el principio de ¡Qué bonita familia! los gobernadores de Veracruz y Morelos buscan heredar el poder a sus hijos, Miguel Ángel Yunes Márquez y Rodrigo Gayosso, respectivamente, mientras que en Puebla, Martha Erika Alonso, esposa del ex mandatario Rafael Moreno Valle, buscará la gubernatura.

Y como si no fuera suficiente, además de los chapulines, en el ámbito político también tenemos deportistas, comediantes, futbolistas, actores, actrices y destacados miembros de la farándula mexicana que desean participar y ahora muchos aspiran a cargos públicos, cobijados por algún partido político que los apoya o buscar imponerlos por la vía de la representación proporcional.

Una muestra más del surrealismo electoral mexicano donde todo cabe y todo se puede, bien lo dijo Salvador Dalí, en una entrevista: “de ninguna manera volveré a México, no soporto estar en un país más surrealista que mis pinturas”.

Todo indica que hemos pasado del espectáculo de la política, caracterizada por los escándalos de corrupción, mediocridad y crisis de los partidos tradicionales a la política del espectáculo, capaz de entretener pero no de dar resultados.

VERICUENTOS



Avaricia y reconstrucción

La clase política no aprende, los asambleístas Jorge Romero, del PAN, y Leonel Luna y Mauricio Toledo, del PRD, cayeron en la tentación de controlar los recursos dedicados a la reconstrucción, casi 8 mil millones de pesos. El resultado fue la renuncia de los comisionados para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, Ricardo Becerra, Mauricio Merino y Katia D’Artigues. La avaricia de los legisladores dejó en el limbo la respuesta gubernamental a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre. ¡Qué vergüenza!

Gamboa, ultimo jalón

El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, espera que todos los grupos parlamentarios estén dispuestos a dar “un jalón más”, para sacar adelante los nombramientos y reformas que den certidumbre al país. Gamboa, señaló que las anteriores permitieron generar en este sexenio la cifra histórica de más de 3 millones 200 mil nuevos empleos formales. ¡Vientos!

Relevo CDMX

Luego de la inclusión de Miguel Ángel Mancera, en la lista de candidatos al Senado, comenzó la sucesión en el gobierno capitalino. Dicen los que saben que la no postulación de su brazo derecho, Luis Serna a una diputación federal prácticamente lo perfila para tomar las riendas de la capital. Ya veremos si las coincidencias políticas se alinean en este caso. ¡Órale!

Desconfianza ciudadana

El presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez, reconoció que las instituciones electorales cuentan con un índice de desconfianza de más del 60 por ciento. Durante la presentación de la “Libreta Agenda Ciudadana 2018”, detalló que ese recelo tiene su origen en la falta de conocimiento de las reglas electorales. ¿Será?

