Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Apenas unas cuantas horas después de un acto multitudinario en Foro Sol para ser investido formalmente como candidato oficial del PRI a la Presidencia de la República, y aprovechando el evento donde el Panal lo ratificó de igual forma, José Antonio Meade le recriminó a Andrés Manuel López Obrador pretender hacer senadores a delincuentes.

En abierta referencia a la nominación del líder minero Napoleón Gómez Urrutia, Meade envió un tuit en que además golpea al Frente del panista Ricardo Anaya:

“Las listas pluris del frente y Morena reflejan oportunismo e impunidad. Hablan de cambio pero se instalan en lo más rancio del sistema. La transformación con certidumbre está de este lado. #YoMero”

En una intervención que le dio sustento al comentario del candidato presidencial de la triada PRI-PVEM-Panal, el coordinador de Campaña, Aurelio Nuño, más explícito, indicó que a las listas de pluris al Senado de Andrés Manuel, sólo les hizo falta incluir al “Chapo”.

Lo dicho por Meade y Nuño fue avalado por muchos otros críticos, articulistas, dirigentes de partidos y columnistas quienes coincidieron en que AMLO se encuentra en el límite del exceso al colocar a Gómez Urrutia y al panista Germán Martínez en esas nominaciones.

Responde

Andrés Manuel López Obrador, quien había jurado hace unos días no responder ningún cuestionamiento ni denuncia alguna por más grave que fuese, salió ayer de inmediato a responderles a todos:

“(Napoleón Gómez Urrutia) Es un perseguido por el régimen… se confrontó con los de mero arriba, con los machuchones, y como ellos son los que dominan en el país, lo expulsaron, y ahora nosotros, en un acto de justicia…

“Que quede claro, yo estoy en contra de las represalias, yo he padecido de represalias, no me gusta cuando se utiliza el poder y se utilizan las leyes para perseguir a opositores, no acepto eso, ésta es la situación de Napoleón Gómez Urrutia, ahora se le da la oportunidad de participar.

“No es por fuero, es por justicia, es buscar la reconciliación, es lo mismo que estamos haciendo en el caso del magisterio, tenemos que unirnos todos”, detalló.

Napoleón Gómez Urrutia, se encuentra autoexiliado en Vancouver, Canadá desde hace 12 años debido a una denuncia por fraude por 55 millones de dólares de una indemnización por la venta de Cananea al poderoso Grupo México propiedad de Germán Larrea, y que debió ser repartida entre los mineros de aquella productora de cobre. El dirigente afirma que esa indemnización si fue entregada.

Lo cierto es que ningún juez le ha dictado sentencia y en ese tiempo ha sido ya reelegido en 3 ocasiones y ha logrado obtener la vicepresidencia de la organización mundial de trabajadores mineros.

Defendido hoy por AMLO, Gómez Urrutia es un dirigente sindical atípico, ya que es egresado de la Facultad de Economía de la UNAM, con una maestría por la Universidad de Oxford, Inglaterra. Fue director general de Casa de Moneda durante 12 años y durante 7 ocupó la dirección de Minera Autlán antes de ser precandidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León.

A inicios del 2000 hizo alianza con Elba Esther Gordillo cuando era presidenta del SNTE, y estuvo a punto de ser presidente del Congreso del Trabajo.

Es reconocido por sus bases y seccionales porque ha sido el único dirigente sindical en México, que, desde 2002 que fue electo como dirigente, ha logrado obtener aumentos salariales de hasta 30% y muchas otras prestaciones para sus agremiados.

En este lapso se ha significado además por confrontar a los grandes grupos mineros, en especial a Grupo México, a los cuales ha sometido a huelgas para hacer valer los derechos de sus trabajadores.

Él afirma que es por esto que Germán Larrea emprendió una campaña personal en su contra, que a lo largo ya de 14 años ha sido apoyada por los gobiernos de Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para mantenerlo fuera del país.

De resultar electo, lo cual se da por descontado porque va en el sexto lugar de la lista de pluris de Morena, partido que espera obtener al menos entre 10 a 12 pluris, necesitaría rendir protesta ante el pleno de la cámara alta para obtener fuero.

Para eso tendría que llegar hasta el Senado sin ser detenido por la policía, lo cual parece imposible, porque tendría primero que llegar en vuelo desde Canadá. Un supuesto es que ingrese al país de incógnito, por alguna frontera, y luego quizá escondido en algún auto hasta llegar al pleno.

En fin, la vida para algunos no es fácil.

De lograr sortear todos los obstáculos antes señalados para obtener el fuero, Gómez Urrutia estaría sentado dentro de un grupo formado por la maestra Ifigenia Martínez; el ex gobernador zacatecano y delegado con licencia de Cuauhtémoc Ricardo Monreal; el ex presidente del PAN Germán Martínez; el ex gobernador priísta de Tlaxcala José Antonio Álvarez Lima y la ex ministra Olga Sánchez Cordero. Este será el primer grupo de senadores de Morena que llega al congreso.

Doña Olga no cree en fantasías

Por cierto, doña Olga Sánchez Cordero provocó ayer un revuelo en redes sociales y más allá, porque a través de un Twitt dejó en claro que no cree en el triunfo anticipado e ineludible que muchos suponen hoy mismo para Andrés Manuel López Obrador.

Y es que al dar a conocer ella misma la lista de candidatos a senadores pluris, todos nos enteramos que va en tercer lugar lo que llevó a la lopezobradorista Patricia Ruíz Anchondo, a preguntarle por la misma vía: “¿Que no va a la Secretaría de Gobernación, magistrada?”… a lo que la ex magistrada le respondió: “Sí, claro, pero la elección es incierta y el Senado seguro”.

Verdad de Perogrullo.

Esfuerzo conjunto

En una reunión conjunta, el presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero y el presidente de la Cámara de Diputados, el priísta Edgar Romo acordaron empatar una agenda legislativa común para optimar el trabajo en los siguientes 70 días que le faltan a este período.

Cordero y Romo explicaron que existen iniciativas y minutas de ambas cámaras que esperan ser desahogadas por senadores y diputados.

“Son de temas múltiples, desde temas económicos, temas de derechos humanos, temas administrativos, temas de salud, temas educativos; la agenda legislativa ha sido muy amplia y es importante ir desahogando todo esto”, comentó Cordero quien agregó que entre otras está lo referente a la Ley de Propaganda Gubernamental y los nombramientos de Fiscal General, Auditor Superior de la Federación que corresponde a diputados.

Al encabezar la conmemoración del Día del Ejército, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, resaltó: “seguiré ejerciendo una Presidencia democrática, estrictamente apegada a lo que ordena la Constitución y las leyes, hasta el último día de mi mandato”.

Pronunciamiento

El presidente Enrique Peña Nieto reiteró ayer que: “seguiré ejerciendo una Presidencia democrática, estrictamente apegada a lo que ordena la Constitución y las leyes, hasta el último día de mi mandato”.

Habló durante la conmemoración del día del Ejército, donde hizo un especial reconocimiento al secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos de quien dijo:

“Ingresó al Heroico Colegio Militar en 1964, a la corta edad de 15 años, gracias a un permiso especial que él mismo tramitó, honrando así la memoria de su padre, que fue oficial del Ejército.

“A lo largo de 54 años de carrera, en todo momento y frente a cualquier circunstancia, el General Cienfuegos se ha distinguido por su desempeño eficiente, íntegro e intachable. Hoy, México le reconoce su lealtad institucional y su mística de servicio, y le agradece sus aportaciones al bienestar y el desarrollo del país… y ha sido el principal promotor del fortalecimiento del Ejército Mexicano”.

Peña Nieto responde así a quienes han criticado al general Cienfuegos, entre otros a Andrés Manuel López Obrador quien lo calificó como matraquero del candidato presidencial del PRI.

