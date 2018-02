Veintidós presenta “Incertidumbre”

El dueto, conformado por Valle González Camarena y Memo Méndez Guiú, lanza su nuevo sencillo

Arturo Arellano

Veintidós es una propuesta músical conformada por el dueto de Valle González Camarena y Memo Méndez Guiú, quienes lanzan su nuevo sencillo titulado “Incertidumbre”, que ya está disponible, lo mismo que su disco homónimo en todas las plataformas digitales. Este sencillo viene acompañado de un conmovedor video en el que retratan la realidad de esta pareja en su afán por llevar su amor a un peldaño más alto con la adopción de un hijo. Así, Valle y Memo cuentan su historia, a través de la música, asegurando que no hay fuerza más grande que el amor.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, la pareja sentimental y musical, nos cuenta que “como grupo, en el que tenemos 14 años trabajando juntos, hemos tenido la influencia de géneros, como son indie, pop, rock, folk, mismos que buscamos compartir e impregnar de aquellos mensajes de amor, conciencia y libertad que destacan nuestro día a día. Particularmente, este disco ha sido compuesto, producido, instrumentado, interpretado y grabado por nosotros mismos, de modo que es muy personal”. En el caso de este nuevo sencillo, Valle añade que “actualmente todo es incertidumbre, pero este tema te dice que es pasajera, que no te apagues, ni pierdas la esperanza sobre un resultado que quieras tener. Bien dicen que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, de modo que la idea que plantea esta canción es que hay que fluir”.

Recuerda que “yo escribí la letra, me salió en un momento dificil para nosotros como pareja, ya que venía del tercer intento por tener un bebé in vitro con un resultado negativo. Estaba en búsqueda de maternidad y simplemente no se había logrado, así que plasmé mi sentir en una canción. Cuando le contamos esto a la directora del video, le encantó y decidimos que así se haría, es un tema personal, es nuestra historia de miedo, de incertidumbre, pero también de esperanza y de cómo en ese proceso nos encontramos con los metodos de adopción en nuestro país, de la posibilidad de poder alcanzar nuestro sueño, de otra manera. Aparte, nos encanta la rola y el video y nuestra vida, lo que representa en realidad, ahora tenemos la familia mas hermosa y más feliz, gracias por supuesto al proceso de adopción”.

Memo, por su parte declaró: “Creo que Valle y yo nos sentimos igual en ese tema. Es muy complicado en nuestra actualidad y lo que planteamos en este video es que la vida y que la familia, se hacen con amor, surgen del amor y es algo que es una experiencia espiritual, que no tiene que ver con el cuerpo o los sexos, sino con como amas, por ello, también estamos de acuerdo en que todas las parejas tengan el derecho de adoptar, siempre que cumplan con las condiciones para darle una vida digna a los infantes”. Refiere que “en el proceso de adopción te estudian muy bien no le dan un niño a cualquier persona, ojalá lleguemos al punto en que no importe la preferencia sexual o de edad como en el caso de nosotros para poder adoptar un niño”.

Reegresando al tema de lo musical explican que “ahorita estamos enfocadisimos en este sencillo, pero ya tenemos cosquillita de entrar en el estudio, pues tenemos varias canciones nuevas. Ahora estamos iniciando nuestra gira de promoción, queremos ir de 10 a 15 de las ciudades mas importantes de México, pues afortunadamente a quienes han escuchado nuestra propuesta les gusta, éste es un disco hecho con puro amor”.