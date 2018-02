Roger Waters anuncia dos fechas más en México

Tras agotar las entradas para los conciertos previamente anunciados, da a conocer que agregará dos fechas más a su gira Us+Them

Serán en el Palacio de los Deportes el 29 de noviembre y en la Arena VFG en Guadalajara, el 5 de diciembre

Roger Waters es uno de los artistas más importantes de la escena del rock mundial, una de las leyendas vivas de este género y de la época de oro del mismo, entre los cincuentas y ochentas, es por ello que cada paso que da es celebrado por miles de personasl alrededor del mundo y México no es la excepción.

Tal es la cantidad de fanáticos de este en nuestro país, que se agotaron en breves horas los boletos para sus primeras fechas, lo cual ha llevado al rockero a anunciar un par más, la primera en el Palacio de los Deportes para el 29 de noviembre y otra para la Arena VFG en Guadalajara, el 5 de diciembre.

Estos conciertos se suman a los ya anunciados para el 28 de noviembre en la Ciudad de México, y el 4 de diciembre en la capital tapatía, los cuales de acuerdo con un comunicado de prensa ya se encuentran completamente agotados. Estas presentaciones forman parte de la gira “Us + Them”, en la cual Waters interpretará canciones de los más grandes álbumes de Pink Floyd (“The dark side of the moon”, “The Wall”, “Animals”, “Wish you were here”), además de temas de su más reciente álbum “Is this the life we really want?”. Lo cual es garantía de éxito, ya que la legendaria banda es idolatrada por miles de personas en el país.

Cabe destacar que el año pasado, el también compositor y activista ya llevó su “tour” a Estados Unidos y Canadá, donde dio muestra de lo que mejor sabe hacer, que es rockear sobre un escenario. Lo mismo, el activista da muestra de su preocupacion en el tema ecológico y político del mundo, por lo que sus shows están cargados de un mensaje de conciencia, muestra de ello fue su reciente paso por nuestro país e incluso por el Zócalo de la capital mexicana, por donde sobrevoló el tradicional cerdo inflable con la leyenda “Vivos los queremos”, de acuerdo a la situación de México, de la cual presume estar bien informado.

El nombre de esta nueva gira proviene de la canción de 1974, “Us and them”, del álbum de Pink Floyd, “The dark side of the moon”, del que se han vendido millones de copias y del que seguramente interpretará algunas canciones, dejando ver que hay discos, canciones y leyendas que jamás pasarán de moda y por el contrario se van ajustando a las nuevas generaciones, conquistando nuevas y jóvenes almas con el espíritu del rock, auténtico, propositivo y de consigna, más allá de lo coloquial.

Asimismo, los conciertos de Roger Waters han sido calificados no sólo como simples presentaciones musicales, sino como experiencias multisensoriales inmersivas que incorporan producción visual de primera clase, así como asombrosa calidad de sonido, pantallas, luces y el infaltable cerdo volador, cuyas leyendas van variando de acuerdo al escenario donde se presenta.