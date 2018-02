AMLO defiende una constitución para “moralizar”

Dice que Anaya está manchado de corrupción

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, lamentó las críticas a su propuesta de crear una “constitución moral”, las cuales atribuyó a un desconocimiento de la historia y de la realidad que vive México.

Luego de reunirse con la militancia de Morena en Yucatán, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia se dijo partidario del Estado laico, pero enfatizó que “los valores, atañen a creyentes y no creyentes”.

“Hablé de la constitución moral y responden en contra. ¿En qué perjudica eso?, ¿en qué afecta? En nada; si yo hubiese dicho vamos a dar malos ejemplos, pues sí, pero a quién le perjudica, quién puede estar en contra de que haya una constitución moral, y salen ahí a criticarme.

“No entienden porque tampoco conocen cuál es la realidad del país, no están constatando la descomposición social que existe, los problemas graves de desintegración familiar y de pérdida de valores, entonces se requiere impulsar la creación de un estado de moralidad, hay que moralizar al país, es necesario”, enfatizó.

En las instalaciones del Sindicato de Telefonistas de Mérida, el tabasqueño rechazó que exista alguna confusión en su propuesta y que ésta implique modificar la actual Constitución o el Estado laico.

“Está muy claro en mi escrito, en mi propuesta, lo que pasa es que no les gusta nada, están muy nerviosos. Además de que tomen Amlodipino, les recomendaría que revisen sus estrategias”, afirmó.

“Anaya está manchado de corrupción”

López Obrador afirmó que su contendiente de la coalición PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, está manchado de corrupción, por lo que aconsejó a “los machuchones” cambiar de candidato por Diego Fernández de Cevallos.

“Le diría a los machuchones que cambien al del PAN (Ricardo Anaya) porque está manchado de corrupción y seguramente van a salir más cosas, entonces podrían cambiarlo todavía la del PAN, ahí está Diego Fernández de Cevallos, es mejor el maestro que el alumno”, expuso. Esto, luego de que el abogado Adrián Xamán McGregor acusó a Ricardo Anaya de estar bajo una investigación por lavado de dinero. El fundador de Morena recordó cómo el precandidato del PAN alabó a José Antonio Meade cuando era secretario de Hacienda.

“Por qué le hacía la barba, porque de ahí salían los ‘billullos’ para los moches, entonces es una profunda crisis al interior del régimen y yo quisiera que no se terminaran de desfondar, de pronto, y vale más aconsejarlos para que tengan posibilidad de salir adelante”, subrayó.

El tabasqueño también aconsejó que aún es tiempo de cambiar a José Antonio Meade, precandidato presidencial del PRI-PVEM-Panal, por el ex secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño.

“En buena lid yo le recomendaría a los machuchones, para no decirles mafia del poder, que piensen en cambiar a los candidatos porque (José Antonio) Meade no levantó, todavía hay tiempo, de acuerdo a la ley. Un consejo no se le niega a nadie, ahí tienen a Nuño, que está en posibilidades”, expresó.