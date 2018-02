Mikel Arriola, cada vez más solo

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Mal candidato, al igual que su campaña

Cada vez se está quedando más solo el candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola.

Ahora resulta que cuando el pelotari pensó que tenía en la bolsa el apoyo, ni más ni menos que con el Partido Nueva Alianza, todo se le cayó y ayer, al filo del mediodía, Purificación Carpinteyro, un personaje que retorna a la escena política, rindió protesta como abanderada al gobierno de la CDMX por el partido turquesa.

Hace seis años, el actual jefe del Gobierno capitalino, fue también el único varón que compitió con mujeres. En ese entonces, por el PAN iba Isabel Miranda de Wallace, (que resultó mala candidata), mientras que por el PRI era Beatriz Paredes, pero indudablemente, el escenario era muy, pero muy diferente y con un amplio margen ganó Mancera Espinosa.

Eran otras condiciones; en la actualidad, casi nadie conoce al ex director del IMSS, ha tenido a bien enfrentarse con sectores de la sociedad como la comunidad homosexual; a juicio de diversos analistas, no cuenta con la personalidad requerida para ser candidato, lo que lo hace muy malo para esas lides al igual que su campaña, muy al contrario de lo que ocurre en el Frontón México, pero eso, no es suficiente para el abanderado priísta en la CDMX.

Lo cierto es que la candidatura de Carpinteyro, se viene a sumar a las dos mujeres que vienen contendiendo por alcanzar el gobierno capitalino: Alejandra Barrales y Claudia Sheinbaum.

Eso, sin duda, emocionó mucho a la ex subsecretaria de Comunicaciones, que en el pasado tuvo un serio problema por filtrar una llamada telefónica con el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, en la que éste acusaba al ex presidente Carlos Salinas de “robarse” la partida secreta.

Luego de tal desaguisado, Carpinteyro fue diputada federal del PRD y ahora, reaparece en Nueva Alianza. Si bien se emocionó con esta propuesta, lo más probable es que corra la misma suerte de quien fuera candidato presidencial del PANAL, Guillermo Quadri, que en las elecciones del 2012 hizo todo por presentarse como un “político diferente” con una combi como vehículo de transporte y aunque consiguió que el partido turquesa repuntara en dichos comicios, se quedó muy abajo.

Entonces, a lo mejor así le pasa a la ex subsecretaria, que no podrá compararse con las punteras, con todo y que la Sheinbaum tiene menos personalidad que un vaso de agua. ¿Será?

Municiones

*** El día de hoy, el reconocido político y empresario, Manuel Espino, presentará su libro “Evolución de la laicidad y la libertad religiosa en México” en las instalaciones de Jockey Club del Hipódromo de las Américas.

Este libro es una cronología de las posiciones del Estado mexicano frente a las creencias religiosas y los conflictos surgidos como el Movimiento Cristero del siglo pasado. Como en ocasiones pasadas, estos eventos se están logrando gracias al apoyo de la Fundación CODERE y la editorial Grañén Porrua.

*** Las buenas noticias las dá el Infonavit, que tuvo un incremento en su capacidad de recaudación de 21.7% de enero del año pasado al mismo mes de este 2018, lo que representa el mejor arranque en esa materia en una década y 779 millones de pesos más; esto tanto por la importante generación de empleos en el país como por la eficacia de la recaudación en la que los contadores públicos son grandes aliados.

Esto lo informó el director del Instituto, David Penchyna Grub, durante la firma de un convenio en materia de competitividad, transparencia y rendición de cuentas, con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP), que encabeza José Besil Bardawil.

*** Pese a las acusaciones que pesan sobre el hoy candidato senador uninominal del PRD, Ricardo Gallardo Cardona, sus derechos políticos están a salvo, ya que se demostró su inocencia, de tal forma que no hubo pruebas para inculparlo.

Tanto “el Pollo”, -como se le conoce a SLP-, como su padre. Ricardo Gallardo, encabezan las preferencias en San Luis Potosí. Por cierto, el dirigente del PRD en la entidad, José Luis Fernández Martínez, señaló que un amparo como el que en su momento presentó Gallardo Cardona, no convierte al promovente en transgresor de la ley, sino en promotor de sus derechos constitucionales para protegerse contra actos judiciales en materia penal, civil o mercantil que vulneren sus derechos”.

*** No quiere nada Andrés Manuel López Obrador. Ahora, a la voz de que a nadie se le niega un buen consejo, demanda que postulen a otros candidatos presidenciales: a Aurelio Nuño por el PRI y a Diego Fernández de Cevallos por el PAN, esto, según el mesiánico tabasqueño, “para que no haya ‘machuchones’”, lo cual quiere decir según el dialecto AMLO, integrantes de la mafia en el poder. Se le olvida al dueño de Morena que Fernández de Cevallos de plano no comulga con juntar “el agua y el aceite”, léase, alianza PAN-PRD y prometió ser candidato presidencial, hasta el 2050.

*** Ricardo Anaya prometió que acudirá ante cualquier autoridad para aclarar la presunta triangulación de recursos que le achacan. La pregunta es: ¿y qué estará esperando para apersonarse en la PGR?

*** No sorprendió tanto la lista de diputados plurinominales, en las que en el PAN, el “chapulineo” está “grueso”; de la Cámara Alta a la Baja. Ahí están: Juan Carlos Romero Hicks; el siempre controvertido Jorge Luis Preciado; quien fuera la primera prima del país, Mariana Gómez del Campo; el que se dio a la tarea de despotricar en contra de Margarita Zavala, Ernesto Ruffo y por supuesto el coordinador de la bancada albiazul en el Senado, Fernando Herrera.

*** El PRD condenó el asesinato de Antonia Jaimes Moctezuma y exigió al gobierno municipal, estatal de Guerrero y Federal, se investigue a fondo y se castigue a los responsables. Jaimes Moctezuma era precandidata del sol azteca por el Distrito 25 a una diputación local de la entidad e integrante del Movimiento Alternativo Social (MAS).

*** El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ernesto Cordero, una vez que deje su escaño en el Senado de la República, ve difícil continuar en la política, no obstante, “terminaré y ya veré, estoy explorando proyectos y hay algunos que me entusiasman”. Con tono de pesimismo por lo que está pasando en el PAN, Cordero Arroyo se refirió a los panistas que han migrado a otros partidos o los que se han retirado: “cada quien su conciencia… el tiempo pone las cosas en su lugar. Destacó que todas estas dimisiones tienen una causa común: “la marginación y la obsesión de Anaya de que a costa de todo, él quiere llevar a cabo su ambición personal. Hoy el PAN está de rodillas, defendiendo la ideología del PRD. ¡Qué tal!

