Candidatos, en duda

Desde el portal

Ángel Soriano

Ya como el gran elector, Andrés Manuel López Obrador, recomienda sustituir al candidato presidencial frentista Ricardo Anaya por el abogado Diego Fernández de Cevallos y a Aurelio Nuño en lugar de José Antonio Meade, de la coalición “Todos por México”; esto derivado de las acusaciones de corrupción contra el queretano y del priísta porque “no prende”, aunque sus partidarios afirman que la campaña será diferente.

En un mar de acusaciones de uno y otro lado, habrá que ver la autoridad moral del tabasqueño para hacer esas recomendaciones, cuando él mismo es cuestionado por solapar y postular al líder minero Napoleón Gómez Urrutia, considerado como uno de los pares del senador Carlos Romero Deschamps, Carlos Aceves del Olmo o el líder ferrocarrilero Víctor Flores.

Quién tira la primera piedra, dirían los partidarios de que en México la corrupción tiene origen cultural, sino en el mismo por México al Frente se cuestionan las candidaturas cocinadas por unos cuantos, sino hasta los mismos aspirantes a la candidatura presidencial independiente son puestos en tela de duda en la recopilación de firmas, las cuales se dice tienen origen fraudulento.

Si como candidatos están cuestionados, nadie garantiza un gobierno honrado o un Congreso realmente independiente. No hay para cuándo acabar con la corrupción, al contrario, ésta se consolida como una forma de ser del mexicano.

TURBULENCIAS

Ninguna maldición china

Enrique Vargas del Villar, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), que agrupa a 419 alcaldes, presentó una carta a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, en la que le pide que la Fiscalía Especializada para la Investigación de Hechos de Corrupción del estado, atienda las cinco demandas interpuestas por el alcalde de Nogales, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, en contra de ex funcionarios y proveedores de la administración anterior, por posibles casos de corrupción por un monto que supera los 71 millones de pesos y que esto no quede impune… La síndica procuradora de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, Dayse Cristina Juárez Cecilio, inauguró la cuadragésima edición de los tradicionales Martes de Brujas, con la participación inicial de la reconocida cantante María León. Destacó la edil la importancia de preservar el legado cultural de Xoxocotlán, “somos un pueblo de gente noble, que trabaja día a día para salir adelante, hoy los recibimos con los brazos y el corazón abierto, sean bienvenidos”, dijo a los asistentes…En Tepic, el coordinador de la circunscripción 1, Marcelo Ebrard Casaubón, dijo que la prioridad ahora es que la intención del voto que se ve reflejada en todas las encuestas sea respetada en la próxima elección presidencial; además lamentó la situación de inseguridad, parálisis económica y corrupción que vive la entidad; llevamos tres décadas de estrategia fallida en inseguridad –con PRI y PAN-, vamos en dirección equivocada”, señaló…Cuando menos 20 personas resultaron heridas durante una explosión en un ferry que cubría la ruta Playa del Carmen-Cozumel y de inmediato se especuló que éste es propiedad del ex gobernador Roberto Borje…Lamentable que lejos de aceptar su irresponsabilidad, funcionarios federales atribuyan a “maldición” del reloj chino de Bucareli el desplome del helicóptero militar en Jamiltepec. Aterrizar sin luces y en medio de gente atemorizada después del sismo no cumple con protocolo alguno de seguridad, comentan los costeños, quienes lamentan que nuestro país esté en manos de improvisados en materia de seguridad nacional pues ni ellos mismos se cuidan…

www.revista-brecha.com

asorianodesdelportalo@hotmail.com