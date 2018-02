Rechaza AMLO seguridad del EMP en campaña

Dice que se la den al ciudadano común

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, cuestionó la seguridad que la Secretaría de Gobernación (Segob) dará a los aspirantes presidenciales, cuando no se la da a la gente.

El miércoles, los dirigentes nacionales de todos los partidos, excepto del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se reunieron en la sede de Segob para abordar asuntos relacionados con el proceso electoral, en particular la seguridad de los candidatos.

“Es mucha simulación eso. El que está en Gobernación debería de ocuparse de otra cosa, hay 70 homicidios diarios, que se ocupe de eso con el Secretario de la Defensa y de la Marina, con todo respeto”, señaló.

En entrevista con medios locales al finalizar una reunión privada con la estructura de Morena en Cancún, López Obrador sostuvo que no tiene guardaespaldas y no tendrá para las campañas que comienzan el próximo 30 de marzo.

“Está tan mal la situación que no dan mucha confianza”, expresó.

¿Por qué seguridad a los políticos si no le dan seguridad a la gente? En una de esas pierdo la cartera”.

El político tabasqueño celebró la incorporación de Manlio Fabio Beltrones y Beatriz Paredes a la campaña del precandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade.

“Eso es bueno. Yo ayer opiné que era mejor que cambiaran al candidato pero ellos saben lo que más les conviene, también di mi punto de vista que tienen que quitar a Anaya porque está manchado de corrupción”, explicó.

“Creo que hicieron caso en el PRI, no cambiaron al candidato pero lo están apuntalando. En el caso del PAN hace falta que tomen una decisión, yo sigo diciendo que cambien a Anaya por Diego Fernández de Cevallos”, agregó.

Critica a la Marina por detención de sobrino de Osiel

Sobre la actuación de la Marina en la detención de José Alfredo Cárdenas Martínez, “El Contador”, sobrino de Osiel Cárdenas, presunto líder del Cártel del Golfo, López Obrador dijo que fue “vergonzosa” pues al engañar a los ciudadanos se debilitan las instituciones.

Afirmó que el problema es que las autoridades mantienen “esa mentalidad autoritaria de no considerar que son seres humanos” a quienes detienen en este tipo de operativos.

“Está muy mal eso y todo eso ya no va a suceder, ya ha sido muy vergonzoso, incluso en casos que tienen que ver con el extranjero que no los voy a mencionar, pero esto es porque no hay ética y entonces se engaña, no se dice la verdad”, dijo.