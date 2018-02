Dinastía cuenta su “Secreto”

El dueto de rap regresa a la escena musical con nuevo sencillo, bajo la producción de Andrés Hompy Castillo, ex Caló

Arturo Arellano

Dinastía es un grupo que vio su nacimiento en 2005, convirtiéndose en uno de los precursores del reggaetón mexicano, con su éxito “Vaquero”, con el que desde Veracruz, lograron conquistar a gran parte del país y Latinoamérica. Ahora, tras algunos años sin producir nuevo material, se encuentran lanzando un nuevo sencillo, denominado “Secreto”, el cual es una composición de Andrés Hompy Castillo, ex Caló, que también se encargó de producir el tema.

Para hablar al respecto, Magañola y Baby King, visitaron la redacción de DIARIO IMAGEN, donde comentaron “estamos retomando la carrera, no hubo ningún problema anteriormente, sólo decidimos separarnos, pero hace dos años, con el apoyo de Andrés Hompy Castillo, ex Caló, decidimos regresar, empezamos a tocar en diferentes lugares, pero no habíamos grabado nada nuevo, hasta ahora.

“Secreto” es una canción de Andrés y también está bajo su producción, el rap es de nosotros. Comenzamos el proyecto, me dijo ‘vamos a ver que fluye, te voy a mandar una pistita’ y salió esto, que esta gustando mucho. Ya hicimos el video y la gente lo está aceptando bien”.

Reconocen que “hay competencia, pero a nivel internacional, porque local hablando de México, no hay otro grupo similar a Dinastía. Quizá por ahí alguno tenga un estilo parecido pero no hay competencia. Ahora han estado volteando a vernos gente de Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos, de hecho en marzo vamos a Colombia a grabar un video musical y dos presentaciones, lo mismo vamos a trabajar con un productor y ex cantante de Los Cuentos de la Cripta, se llama ‘Barbero 507’, tenemos un tema que estamos trabajando ‘Sol del Congo’, que vamos a grabar allá. Lo mismo tenemos otro proyecto con Toy Selectah, otro más con Gente de Zona y así van saliendo cosas, para regresar”.

Sobre lo anterior añaden “es impresionante como gente tan importante de la música está voltenado a vernos, incluso, Toy una vez nos dijo que es nuestro fan, lo cual para nosotros es un orgullo y gran oportunidad. Se suma Dinastía con Toy, Hompy, la disquera y juntos vamos a lograr un proyecto importante, estamos seguros”.

“Empezamos con este sencillo, esperando que se vayan abriendo las puertas, es un tema comercial, romántico, sin perder la esencia del grupo, que es urbano para las muchachas, romçantico, les va a gustar”.

El aporte de México al reggaetón según Dinastía “es nuestro estilo, letras, el sentimiento para decir las cosas. Digo si hay mariachis en China, también hay gente mexicana que hace buen reggaetón, todo viene del reggae, Panamá lo hizo en español y Puerto Rico cambió el nombre, era raggamuffin y los puertorriqueños le llamaron reggaetón. Nosotros tenemos escuela panameña, pero imprimimos nuestro estilo, en los shows nos gusta prender a la banda, tratamos de trabajar a la gente y la conquistamos”. El sencillo de Dinastía ya suena en plataformas digitales y este 23 de febrero se presentarán en el centro de espectáculos Bahía de la Ciudad de México, el 24 en el Excelent de Pachuca, Hidalgo, para luego viajar el 2 de marzo a Bogotá y el 9 del mismo mes, en Cali.