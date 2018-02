Rosario Robles: es legal movimiento de recursos

Acusada de desvío por más de mil 747 mdp

Soy la primera interesada en que se me investigue, dice

José Luis Montañez

Rosario Robles Berlanga se defendió en entrevista para Noticieros Televisa, luego que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), señalara presuntos desvíos por un monto de mil 747 millones 666 mil pesos en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) bajo su dirección.

Es absolutamente legal el movimiento de dinero del que habla la ASF. Está en el Artículo 1 de la Ley de adquisiciones. Si se considera que no es conveniente, entonces que lo cambie la Cámara de Diputados”, dijo Robles Berlanga.

“Soy la primera interesada en que se aclaren los desvíos que señala la ASF”, admitió la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu).

Robles Berlanga señaló que ya solicitó “que presentaran documentos que probaran la triangulación de recursos a Robles, porque es lo menos que exige un trabajo periodístico serio”.

Señaló que la ASF “no acusa a la Sedatu de un desvío, habla de irregularidades de muchas dependencias públicas, porque así es, y tú tienes que irlas solventando, acreditando; con lo que no se acredite, se procede ante la Secretaría de la Función Pública o ante la Procuraduría General de la República a pedir sanciones penales”.

Insistió en que es “la primera y más interesada en que la investigación se haga a fondo”, y subrayó que “desde agosto pedí que se hiciera un análisis de mi evolución patrimonial, por eso le pedí a la Unidad Financiera de Hacienda que hicieran un estudio de la evolución de mis finanzas y le pedí a la PGR que me informara si yo estaba en alguna de las denuncias de la ASF”.

Niega “Método Rosario”

Por otro lado, negó la existencia de un “Método Rosario”, como sugirió en la entrevista el periodista Carlos Loret de Mola, mediante el cual una Secretaría de Estado entrega recursos a un organismo autónomo como universidades u organismos de radiodifusión, quienes a su vez entregan contratos a empresas fantasma, donde el dinero desaparece.

Esta manera de ejercer el presupuesto federal es “un método que se usa desde hace varios sexenios y en muchas secretarías. Así que Método Rosario, de ninguna manera”.

Finalmente, defendió su trayectoria en el servicio público y honestidad.

“Ni me van a encontrar un departamento en Miami, ni un rancho en ningún lugar, ni estuve 10 años viviendo en Canadá con todo lujo para regresar a ser senadora plurinominal.

Cuando no estuve en la administración publica, trabajé todos los días para mantener a mi hija; no me fui ni a París ni a Nueva York. Yo trabajé porque de eso vivo”.